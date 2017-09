Kölns Pleite bei Arsenal Und wieder nicht "spürbar anders"

Die Szene des Spiels: Keine zehn Minuten waren im Londoner Stadion gespielt, als Matthias Lehmann mit einem langen Pass Simon Zoller auf die Reise schickte. Arsenals Keeper David Ospina eilte im Vollsprint aus seinem Strafraum und beförderte den Ball aus der Gefahrenzone. Dachte er zumindest. Jhon Córdoba nämlich nahm den Ball auf, drehte sich und platzierte ihn aus gut 40 Metern ins Netz! Es war eines von diesen Toren, mit denen Spieler umgehend zu Vereinslegenden werden. Von Anthony Modeste sprach in diesem Moment zumindest niemand mehr.

9130 - Jhon Córdoba erzielte das erste Europapokaltor für den @fckoeln seit Frank Ordenewitz vor 9130 Tagen. Historisch. #AFCKOL — OptaFranz (@OptaFranz) 14. September 2017

Das Ergebnis: Eine echte Heldengeschichte wurde es aber nicht. Arsenal drehte das Spiel noch und siegte zum Europa-League-Auftakt 3:1 (0:1). Hier geht's zum Spielbericht.

25 Jahre und 60 Minuten: Kurzzeitig war nicht klar gewesen, ob der FC sein erstes Europapokalspiel seit 25 Jahren überhaupt würde austragen können. Bis zu 15.000 Kölner Anhänger sollen ihren Verein nach London begleitet haben. Viele von ihnen hatten sich auf dem Schwarzmarkt Tickets besorgt, wurden aber nicht ins Stadion gelassen. Die Lage eskalierte, die Veranstalter reagierten aber richtig - indem sie sich zunächst durch einen verspäteten Anpfiff eine Stunde Zeit erkauften und schließlich zusätzliche Bereiche auch für FC-Fans freigaben.

Die erste Hälfte: Begann spektakulär mit dem Ausrufezeichen von Córdoba und hatte im Grunde keine weiteren Höhepunkte. Arsène Wenger hatte viele seiner Stars geschont: Mesut Özil, Granit Xhaka, Petr Cech, Alexandre Lacazette, Danny Welbeck und Aaron Ramsey - sie alle fehlten in einem Arsenal-Team, das Probleme hatte, nach dem Rückstand einen Gang höher zu schalten. Zwei kleinere Chancen, mehr sprang für Arsenal trotz 71 Prozent Ballbesitz in den ersten 45 Minuten nicht heraus. Das spricht auch für Köln.

Die zweite Hälfte: Wenger stellte ein wenig um, brachte mit Wiederbeginn Sead Kolasinac ins Spiel - und der ehemalige Schalker benötigte nur etwas mehr als drei Minuten, um für seinen neuen Klub auszugleichen. Ehemaliger Schalker trifft es übrigens auch nur auf dem Papier.

B-Elf? Wirklich? In der Startaufstellung der Londoner standen ja auch noch Spieler wie Theo Walcott, Olivier Giroud und Alexis Sánchez. Und Letzterer machte am Ende den Unterschied: Der Chilene platzierte einen Distanzschuss perfekt ins lange Eck, Sánchez brachte Arsenal durch das zweite Traumtor des Abends erstmals in Führung. Köln konnte seine Konterräume nicht nutzen und hatte der Tempoverschärfung des hohen Favoriten aus der Premier League nach der Pause nicht mehr viel entgegenzusetzen. Neun Minuten vor Schluss setzte Héctor Bellerín schließlich den Schlusspunkt.

Die Farbkombination des Spiels: "Rut-wieß", das ist nun einmal auch Arsenal. Was blieb den Kölner da anderes übrig, als in einem - festhalten - hellgrau melierten Shirt mit schmalen neongelben Querstreifen aufzulaufen? Andererseits: Hätten sie gewonnen, hätten es die Fans gekauft. Alle.

AP Jhon Cordoba(l.), Alexis Sanchez

Erkenntnis des Abends: "Spürbar anders" lautet das aktuelle Motto des Klubs. Spürbar anders war in London aber wenig. Null Punkte in der Liga, null Punkte in Europa. Nach seinem "Spiel des Jahres" tritt der 1. FC Köln weiter auf der Stelle. Vier Pflichtspielniederlagen in Serie, das hat es für den FC zuletzt vor über acht Jahren gegeben - und am Sonntag geht es nach Dortmund. Da wird man dann immerhin nicht die grau-gelben Ausweichshirts benötigen.

Arsenal London - 1. FC Köln 3:1 (0:1)

0:1 Córdoba (10.)

1:1 Kolasinac (49.)

2:1 Sánchez (67.)

3:1 Bellerín (82.)

Arsenal: Ospina - Holding (46. Kolasinac), Mertesacker, Monreal - Bellerin, Iwobi (68. Wilshere), Elneny, Maitland-Niles - Walcott (83. Nelson), Sánchez, Giroud

1. FC Köln: Horn - Klünter (76. Osako), Meré, Heintz, Rausch - Lehmann - Höger, Hector (35. Jojic), Zoller (65. Risse), Bittencourt - Córdoba

Zuschauer: 59.000

Schiedsrichter: Fernández (Spanien)

Gelbe Karten: -/-