Kölns Niederlage gegen Freiburg Krönung des Untergangs

Das hübsche Stadion in Müngersdorf hat schon so manche apokalyptische Stunde erlebt, es gab übelste Fangewalt, Pyrotechnikexzesse, furchtbare Niederlagen, und den Abstieg 2012.

Es gab also schon schlimmere Vorkommnisse, als dieses dramatische 3:4 gegen den SC Freiburg, mit dem die Kölner dem erneuten Abstieg einen großen Schritt näher kamen. Aber vor allem jenseits des Rasens. An ein derart apokalyptisches Fußballspiel konnten sich an diesem zweiten Advent auch langjährige Stammgäste nicht erinnern.

Als Nils Petersen in der fünften Minute der Nachspielzeit per Elfmeter das Siegtor für Freiburg schoss, stürzte die Südkurve umgehend in einen Zustand blanken Entsetzens. Fans entrollten Sekunden nach dem Tor ein Banner mit der Forderung "Vorstand raus"; es wurde gewütet und geschimpft, während die Freiburger ihr Glück kaum fassen konnten.

Die Lage ist derart angespannt, dass der Vorstand noch am Abend einen offenen Brief publizierte, in dem Präsident Werner Spinner mit seinen beiden Stellvertretern Toni Schumacher und Markus Ritterbach "selbstkritisch" einräumten, "dass ein großer Teil der schwierigen Lage selbstverschuldet ist". Es sei "zu spät realisiert" worden, "dass das erfolgreiche Duo Jörg Schmadtke und Peter Stöger, das wir 2013 zum 1. FC Köln geholt haben, nicht mehr funktioniert." Allerdings habe man viel zu spät reagiert, Fehler in der Kommunikation gemacht, und der Mannschaft sei die "Geschlossenheit in Teilen verloren gegangen".

Ein verzweifelter Versuch der Selbstverteidigung

Vielleicht hätten die Funktionäre, die mehr und mehr das Vertrauen der Basis verlieren, das mal besser vor diesem verstörenden Spiel eingeräumt. So wirkt der Vorstoß wie der verzweifelte Versuch der Selbstverteidigung nach einem schwer erträglichen emotionalen Extremerlebnis für alle Anhänger. Angefangen hatte es mit der Vorstellung des in Köln immer noch hoch verehrten, aber vorige Woche entlassenen Peter Stöger als Trainer des BVB. Der Verlust schmerzt immer noch. Und die danach folgenden fast 100 Minuten Fußball wurden zu einem Trip durch ein seltsames Land der Absurditäten.

Angepfiffen wurde die Partie aufgrund des Wetters mit einer 30-minütigen Verspätung in einem wilden Schneetreiben, das ein ordentliches Fußballspiel eigentlich unmöglich machte. Einige Bereiche des Platzes waren nicht geräumt, der Ball holperte, blieb hängen, die Spieler rutschten umher. Noch ungewohnter war allerdings: Der 1. FC Köln spielte unter Interimstrainer Stefan Ruthenbeck erfolgreichen Fußball. "Die haben es besser gespielt, waren immer einen Schritt schneller", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich später zur ersten halben Stunde, an deren Ende Köln mit 3:0 führte.

Es war eine Sensation, schließlich schießen diese Kölner nie drei Tore. "Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen und haben viele Dinge richtig gemacht", sagte Ruthenbeck, dessen Idee, den Rechtsverteidiger Lukas Klünter als Stürmer spielen zu lassen, prächtig funktionierte. Das Stadion feierte ein Weihnachtsfest, welches 80 Minuten später in einen neuen emotionalen Tiefpunkt mündete. Und das will etwas heißen in dieser an Rückschlägen, Demütigungen und Verwerfungen so reichen Kölner Saison.

"Schlimmer geht es nicht mehr"

Als alles vorbei war, sprach Dominique Heintz von einer "Krönung", mit der die Mannschaft den Prozess ihres Zerfalls auf den Gipfel getrieben hatte. "Wenn man Tabellenletzer ist, dann braucht es nur eine negative Sache, dann geht es nach hinten los", sagte der Verteidiger. Wobei mindestens zwei negative Sachen zusammen kamen: Es hörte auf zu schneien, der Platz wurde immer sporttauglicher, irgendwann brach sogar die Sonne hervor. Das Publikum befand sich plötzlich in einer völlig neuen Welt: Es war kein Kampfspiel auf unbespielbarem Rasen mehr, sondern eine echte Bundesligapartie, in der der SC Freiburg die dramatischen fußballerischen Schwächen des Effzeh kühl entblößte.

Wobei Köln in der 89. Minuten immer noch mit 3:2 führte, die erhoffte Wende, die am morgigen Montag mit dem Dienstantritt des neuen Managers Armin Veh einen entscheidenden Schritt vorangebracht werden soll, war weiterhin greifbar. Doch die meisterhaften Fehlerfabrikanten aus dem Rheinland verursachten kurzerhand zwei Elfmeter, die Petersen nutzte, um die Partie endgültig zu drehen.

"Schlimmer geht es nicht mehr", sagte Heintz, und tatsächlich gehört viel Phantasie dazu, um sich noch eine weitere Steigerung des Wahnsinns vorzustellen. Aber bei diesem 1. FC Köln muss man sehr vorsichtig sein mit derartigen Prognosen.