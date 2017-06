Unklare Rechtslage Spielt 1860 weiter in der Arena?

Noch weiß niemand, wie es beim TSV 1860 München weitergeht. Nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga erhalten die Löwen keine Lizenz für die 3. Liga, weil Investor Hasan Ismaik eine dafür notwendige Millionenzahlung verweigert hatte. Ob 1860 in der kommenden Saison in der Regionalliga antritt, ist ebenso unklar wie die weitere Rolle Ismaiks, der ankündigte, den Verein "auch in der 4. oder 5. Liga unterstützen" zu wollen.

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit stellt sich nun eine weitere Frage: Wo werden die Löwen in Zukunft ihre Heimspiele austragen? Die meisten Fans hoffen auf eine Rückkehr in das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße. Doch denkbar scheint auch, dass 1860 in der ungeliebten Arena bleiben muss, die dem FC Bayern gehört und in dem die Löwen Langzeitmieter sind. "Die Verträge gelten bis runter zur C-Klasse", sagte 1860-Vizepräsident Hans Sitzberger. Dass es in der kommenden Saison Amateur-Fußball in einem Stadion mit 75000 Plätzen geben wird, halte er aber für "schwer vorstellbar".

Bayern-Präsident Uli Hoeneß nannte die aktuelle Lage bei 1860 "nebulös". Man müsse zunächst abwarten, bis sich die personellen Fragen bei den Löwen geklärt haben und "die oder der von 1860 zuständige Frau oder Mann auf Jan-Christian Dreesen (Finanzvorstand des FC Bayern, Anm. d. Red.) zukommt, um die Sachlage zu erörtern", sagte Hoeneß dem "Münchner Merkur".

Die Verantwortlichen des FC Bayern dürften einem Auszug der Löwen positiv gegenüberstehen - und das nicht nur, weil randalierende 1860 Fans im Relegationsrückspiel randaliert und Sitzschalen aufs Feld geworfen hatten. Trotzdem ist fraglich, welche Bedingungen der Rekordmeister an eine Aufhebung des Mietvertrags stellen würde. Sollten die Löwen sich aus der Arena verabschieden, hätten sie im Fall eines Wiederaufstiegs in die 2. Bundesliga keine Heimspielstätte. Das Stadion an der Grünwalder Straße ist nur bis zur 3. Liga zugelassen.