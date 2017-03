Zweitliga-Fehde 1860 München "erstaunt" über Kritik von St. Paulis Sportchef

Fußball-Zweitligist TSV 1860 München fühlt sich vom FC St. Pauli ungerecht behandelt. "Die Löwen sind über den Stil des FC St. Pauli höchst erstaunt", hieß es in einer Stellungnahme der "Löwen" am Montagabend. "Solch ein Interview auf den vereinseigenen Medien zu veröffentlichen, zeugt weder von kollegialem Umgang noch von gegenseitigem Respekt."

St.-Pauli-Sportchef Andreas Rettig hatte nach dem 2:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft bei 1860 München am Samstag einInterview auf der Vereinshomepage veröffentlicht. Darin beschrieb er, wie angeblich VIPs des FC St. Pauli während des Spiels aufgefordert worden waren, ihre Plätze in unmittelbarer Nähe von 1860-Investor Hasan Ismaik zu verlassen, da sie gejubelt hatten. Rettig sagte, das Verhalten der Löwen-Verantwortlichen der letzten Wochen sollte "auch dem letzten Fußballfan in Deutschland die Augen geöffnet haben und sollte all denen, die nach Investoren schreien, Mahnung und Warnung zugleich sein."

Die unterschiedlichen Auffassungen der beiden Clubs seien kein Thema für die Medien, sondern sollten auf direktem Weg besprochen werden und intern bleiben, entgegnete nun 1860 München.

"Aus diesem Grund haben wir uns trotz der Wiedergabe von falschen Informationen über die Vorkommnisse beim Hin- und beim Rückspiel nicht zu einer Gegendarstellung entschlossen, sondern uns unmittelbar an die Verantwortlichen des FC St. Pauli gewendet."