Skandalspiel in München DFB ermittelt nach Ausschreitungen von 1860-Fans

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bunds wird nach den Ausschreitungen im Relegationsspiel zwischen 1860 München und Jahn Regensburg Ermittlungen einleiten. Dies bestätigte ein DFB-Sprecher. 1860 droht eine harte Strafe.

Anhänger des Traditionsklubs hatten noch während der Partie für eine Spielunterbrechung gesorgt. Nachdem das 0:2 gefallen und der Abstieg des Münchner Zweitligisten fast sicher war, warfen die Fans Sitzschalen, Stangen und andere Gegenstände auf den Platz.

Schiedsrichter Daniel Siebert unterbrach das Spiel in der 81. Minute, Polizisten und Ordner positionierten sich vor der Nordtribüne. Nach einer 15-minütigen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt und auch nicht abgebrochen, als weitere Wurfgegenstände auf den Platz flogen. Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt.

Jahn-Torhüter Philipp Pentke, in dessen Strafraum die Gegenstände flogen, berichtete nach dem Spiel - und dem Aufstieg seiner Mannschaft in die zweite Liga - von einem Deal mit Schiedsrichter Siebert: "Wir hatten die Absprache, dass wir weiterspielen, solange ich nicht getroffen werde. Ein bisschen Risiko war schon dabei."

Laut Pentke wäre die Gefahr bei einem tatsächlichen Spielabbruch groß gewesen, die Lage womöglich völlig aus dem Ruder gelaufen. Diese Einschätzung teilte offenbar auch die Münchner Polizei, die laut Informationen des Sportinformationsdienstes Schiedsrichter Siebert dazu geraten haben soll, die Partie fortzusetzen. Dadurch sollte eine weitere Eskalation verhindert werden.

Dies bestätigte indirekt auch Lutz Michael Fröhlich, Schiedsrichter-Chef des DFB: "Wichtig bei einer solchen Entscheidung ist die enge Kooperation mit den Sicherheitsverantwortlichen und dem Veranstalter. Im Sinne einer deeskalierenden Strategie war eine Fortsetzung des Spiels nachvollziehbar. Ein Abbruch des Spiels hätte die Situation noch verschlimmern können."

Kritik an den 1860-Anhängern äußerte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Die Aktionen "sogenannter Löwen-Fans" seien völlig indiskutabel, sagte der CSU-Politiker im Landtags-Innenausschuss. Er forderte den DFB auf, mindestens lang anhaltende Stadionverbote auszusprechen. Wer sich so verhalte, wer Spieler und Polizisten mit Gegenständen bewerfe, habe in einem Stadion nichts verloren, sagte Herrmann.

Die Polizei, die eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hat, gab am Mittwoch bekannt, dass im Umfeld des Spiels insgesamt zehn Personen vorläufig festgenommen worden seien. Ihnen werden versuchte gefährliche Körperverletzungen, Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Diebstahl vorgeworfen.