Reaktionen auf 1860-Fanrandale "Was da abging, war schon crazy"

Die Mannschaft enttäuschte auf ganzer Linie, der Abstieg in die 3. Liga rückte immer näher, da verloren zahlreiche Fans von 1860 München die Nerven. Seit Mitte der zweiten Halbzeit im Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg (0:2) hatten Teile des Löwen-Anhangs bereits Gesänge wie "Wir sind Löwen - und ihr nicht!" angestimmt.

Doch es hatte sich noch viel mehr Frust bei ihnen angestaut, zahlreiche Sechzig-Fans in der Nordkurve ließen ihre Wut am Stadioninventar aus und rissen in der Münchner Arena Sitzschalen aus ihren Verankerungen. Anschließend schleuderten sie einige davon in Richtung des Spielfelds. Daraufhin postierten sich dutzende Polizeibeamte in Kampfmontur vor der Kurve.

Als sich die Zuschauer immer noch nicht beruhigen wollten, trat Daniel Bierofka vor die aufgebrachte Menge. Doch auch der ehemalige Löwen-Profi, der als Cheftrainer Münchens Klassenerhalt in der Relegation der Vorsaison geschafft hatte, konnte die Situation nicht beruhigen und musste massenhafte Beleidigungen über sich ergehen lassen. Ein offizieller Appell über die Videoleinwand mit der Aufforderung "Reißt's euch zam!" ("Reißt euch zusammen!") brachte ebenso wenig Erfolg.

In der 82. Spielminute musste die Partie wegen des randalierenden Anhangs dann für 15 Minuten unterbrochen werden, Schiedsrichter Daniel Siebert entschied sich gegen einen Spielabbruch. In der Nachspielzeit pfiffen die Sechzig-Fans die eigenen Spieler bei jedem Ballkontakt gnadenlos aus. Höhnisch sangen sie: "Nie mehr Zweite Liga!".

Regensburgs Torhüter Philipp Pentke, der die Vorfälle aus nächster Nähe miterlebt hatte und teilweise Gegenstände eigenhändig aus seinem Torraum befördern musste, sagte nach Spielende zu den Randalen: "Was da in der Schlussphase abging, war schon crazy".

TV-Experte Thomas Hitzlsperger sprach in der ARD von einer Situation, die "für die Spieler hochgradig gefährlich" gewesen sei.

