Zweite Bundesliga 1860 München gewinnt Derby in Nürnberg

1860 München hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und den Anschluss an die Spitzenplätze der zweiten Bundesliga geschafft. Die Löwen gewannen zum Abschluss des vierten Spieltages 2:1 (1:1) beim 1. FC Nürnberg und stehen mit nun sieben Punkten auf Rang sechs.

Sascha Mölders (11.) und Michael Liendl (79.) trafen für die Gäste, Nürnberg kam durch Tim Matavz (17.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Der Club steht mit nur zwei Zählern auf dem vorletzten Platz.

Die Partie entwickelte sich vor 30.635 Zuschauern schnell zu einem offenen Schlagabtausch, was allerdings vor allem individuellen Fehlern geschuldet war. Mölders, der zuletzt wegen seiner Trainertätigkeit beim Landesligisten SV Mering in der Kritik gestanden hatte, brachte die Gäste nach Vorarbeit des ehemaligen Bayern-Stürmers Ivica Olic in Führung.

Nur sechs Minuten später glich der vom FC Augsburg ausgeliehene Matavz in seinem ersten Spiel für den Club aus. Nach rund einer halben Stunde hatte Edgar Salli sogar die Nürnberger Führung auf dem Fuß, traf jedoch nur den Pfosten.

Die zweite Hälfte war über weite Strecken nicht hochklassig, beide Teams machten viele Fehler im Spielaufbau. Nürnberg musste die letzten 20 Minuten allerdings auf Stürmer Guido Burgstaller verzichten, der die Gelb-Rote Karte sah (73.).

Auch aufgrund der Überzahl drückte 1860 in der Schlussphase mehr auf den Sieg und wurde durch Liendls sehenswerten Treffer mit dem ersten Sieg in Nürnberg seit Mai 2003 belohnt.