"Korruption und Plünderung" 1860-Investor Ismaik greift Verein und Medien an

Der Investor Hasan Ismaik hat vermeintliche Missstände beim von ihm unterstützten Zweitligisten 1860 München angeprangert. "Es gibt Leute im Verein, die Korruption und Plünderung unterstützen - ich werde mit allen Mitteln dagegen vorgehen", schrieb Ismaik auf seiner Facebook-Seite: "Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug für den TSV 1860 kämpfen, um alle Machenschaften in diesem großartigen Verein aufzudecken."

Der Verein steht in der Tabelle der zweiten Bundesliga aktuell auf Platz 14 und hat nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge. Anfang der Woche hatte 1860 Trainer Kosta Runjaic entlassen.

Ismaik wurde in seiner Brandrede nicht konkret, äußerte aber Kritik an der aus seiner Sicht "despektierlichen, unverschämten und verlogenen Berichterstattung in den regionalen und überregionalen Medien". Er spreche nicht mehr mit "den 1860-Reportern". Ismaik schrieb: "Ich werde diesen charakterlosen Menschen nie mehr ein Interview geben."

"Und ich kämpfe für ein besseres 1860, weil ich inzwischen kein Investor mehr bin, sondern ein großer Löwen-Fan." Es sei seine "Lebensaufgabe", den Anhang glücklich zu machen, "weil ich weiß, wie ihr seit Jahren leidet". Der TSV 1860, so Ismaik, sei "zum Spielball von dunklen Interessen geworden". Es gebe "gute Gründe, dass unser Verein seit mehr als einem Jahrzehnt große Schwierigkeiten hat", das liege "nicht allein an der Allianz Arena".

Ismaik schließt seinen Post mit der Verabschiedung "Einmal Löwe, immer Löwe". Die Münchner Lokalzeitungen reagierten mit Verständnislosigkeit auf Ismaiks Anwürfe. Die "Abendzeitung" stellte Ismaiks Kritik in einem Kommentar in eine Reihe mit der AfD und Donald Trump und sah die Pressefreiheit in Gefahr. Ismaik habe "in die allerunterste verbale Schublade" gegriffen.