Die Fragen zum Thema Aufstieg waren natürlich unvermeidlich. Kein Wunder, nach einem packenden Derby-Triumph, nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen und mit Blick auf Tabellenplatz fünf in Liga drei. Daniel Bierofka, der Trainer des TSV 1860 München, gab am vergangenen Montag wie gewohnt den Tiefstapler. Man werde weiter den Klassenerhalt als Saisonziel anpeilen: Spätestens das 1:0 im Lokalduell gegen die SpVgg Unterhaching am vergangenen Montag ließ manche Fans der Münchner Löwen jedenfalls schon wieder träumen, von einem direkten Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga.

Eine aufkeimende Euphorie, die allerdings nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es beim chronisch krisengebeutelten Traditionsklub weiter viel Zündstoff gibt. Gerade bei einem Aufstiegsszenario würden neue Probleme drohen.

Das Stadion an der Grünwalder Straße erlebte gegen die Hachinger nach langer Zeit wieder einen denkwürdigen Abend. Flutlicht, 15.000 auf den Rängen, die Kultstätte auf dem Giesinger Berg natürlich ausverkauft. Kein spielerischer Hochgenuss, dafür viel Kampf und Leidenschaft, Derby eben. Unter den Zuschauern nicht nur viele Fans, die nach grober Altersschätzung die einzige Deutsche Meisterschaft 1966 bereits als volljährige Zeitzeugen zelebrieren durften, sondern auch alte Helden, Spieler, Trainer. Karsten Wettberg, Thomas Miller, Reiner Maurer.

DFB-Vize Koch mit der Gulaschsuppe

Auch Rainer Koch war da, der Vizepräsident des DFB, in der Halbzeitpause löffelte er Gulaschsuppe aus einem Styroporbecher. Ein Abend, der verdeutlichte, dass das Grünwalder Stadion geografisch nur zwölf Kilometer Luftlinie von der Allianz Arena entfernt liegt, gefühlt aber interstellare Dimensionen vom Schickimicki-Schampus-Catering in den VIP-Logen des FC Bayern. In Giesing gibt es Fußball noch in der Basisversion.

Und doch wirkte die Kulisse auch eigenartig, aus aktuellem Anlass gärt es gerade zwischen den Löwen-Ultras in der Westkurve und der Klubführung. Die hatte es den eigenen Fans nach einer Pyro-Show im Heimspiel gegen Rostock untersagt, Fahnen und Trommeln mitzubringen - worauf die gesamte Westkurve aus Protest auch auf Zaunfahnen und den üblichen Vorsänger als Einpeitscher verzichtete. Phasenweise herrschte gerade zu Beginn eine sonderbare Stille auf Giesings Höhen.

Bongarts/Getty Images Pyrotechnik der Löwenfans gegen Hansa Rostock

Tiefer liegen weiterhin die Probleme mit Investor Hasan Ismaik, auch wenn der noch am Dienstag via Facebook zum Derbysieg gratulierte. Auch acht Jahre, nachdem der Jordanier beim TSV 1860 einstieg, gibt es große Gegensätze. Ein schier endloses Hin und Her, bei dem es subsumiert natürlich nur um die Finanzen geht: Ismaik will erst dann wieder richtig Geld zuschießen, wenn die 50+1-Regel kippt und er mehr Mitsprache bei den Löwen hat oder den Klub gleich ganz übernehmen kann. So tobt bereits vor den im Sommer anstehenden Präsidentschaftswahlen ein erbitterter Machtkampf zwischen Präsident und Ismaik-Skeptiker Robert Reisinger und seinem Herausforderer und Ismaik-Befürworter Saki Stimoniaris.

Beim Aufstieg bräuchte 1860 Ismaiks Geld

Es ist das alte Malheur: Sollten die finanziell klammen Löwen jetzt oder in den nächsten ein, zwei Jahren auf einem Aufstiegsplatz landen, wären sie wohl auf Ismaiks Geld angewiesen, um sich die Lizenz für die zweite Liga überhaupt leisten zu können.

Auf Einnahmen aus Spielerverkäufen können sie derzeit nicht zählen. Von der einst phänomenalen Jugendarbeit ist kaum mehr etwas übrig. Der einst für seine Nachwuchsförderung viel gerühmte TSV 1860, bei dem unter anderem Kevin Volland, Julian Weigl und die Bender-Zwillinge sportlich aufwuchsen, spielt in der U17 und in der U19 nur noch in der Bayernliga. Dazu kündigte vor drei Wochen der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Dieter Märkle überraschend seinen Abschied für Sommer an, auch dort ist die Zukunft nun völlig unklar. Personell und finanziell sowieso.

Und dann ist da ja auch noch das ewige Thema Stadion. Für die 3. Liga reichen Anforderungen und Kapazität noch, die Stadt München beauftragte kürzlich bereits das renommierte Frankfurter Architekturbüro Albert Speer und Partner mit einer Machbarkeitsstudie, ob und wie man das Grünwalder Stadion ausbauen könnte, um tauglich zu sein für die Zweite oder gar die Bundesliga. Mit 18.600 Zuschauern, 25.000 oder sogar mit 30.000. Selbst Hasan Ismaik, der von seinen Plänen einer 50.000-Zuschauer-Arena im Osten der Stadt mit angegliedertem Löwengehege (!) nun wieder abgerückt ist, outete sich jüngst als vehementer Befürworter eines Stadionumbaus in der alten Sechziger-Heimat Giesing. Allerdings regt sich bei den lärmgeplagten Anwohnern in der dicht besiedelten Nachbarschaft bereits kräftiger Widerstand.

Noch sind die Löwen nicht in akuter Aufstiegsgefahr, derzeit sind es aber nur noch acht Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 3. Bei all den Konflikten, Unklarheiten und Problemen: Wenigstens darf der leidgeprüfte Löwen-Fan nach dem Münchner Derby am Dienstag träumen. Vom einem bayerischen Derby im nächsten Jahr. Gegen den 1. FC Nürnberg.