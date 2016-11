2. Fußball-Bundesliga 1860 München trennt sich offenbar von Trainer Runjaic 

Zweitligist 1860 München soll sich von Trainer Kosta Runjaic getrennt haben. Nach Informationen des TV-Senders Sky, der "Bild"-Zeitung sowie der "Abendzeitung" soll Runjaic nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern am Montagabend von seinen Aufgaben entbunden worden sein. Vom Verein gibt es jedoch noch keine Bestätigung.

1860 hatte mit Runjaic in den ersten 13 Saisonspielen nur zwölf Punkte geholt und liegt auf Rang 14. In der Tabelle verpasste 1860 am Montagabend den Sprung auf Platz 13. Der Verein hat nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Geldgeber Hasan Ismaik hatte dem Team zuvor via Präsident Peter Cassalette ein Ultimatum ausrichten lassen. Runjaic seien alle Wünsche erfüllt worden, sagte er der "Bild"-Zeitung. Jetzt müsse Runjaic "auch mal liefern". Im Sommer hatte sich der Zweitligist mit namhaften Spielern verstärkt, unter anderem Angreifer Ivica Olic.