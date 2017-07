1860-Rückkehr ins Grünwalder Stadion Dahoam ist's halt am Schönsten

Die Spieler standen bereit, aber dann: ein Knall. Und noch einer und noch einer. Hatten die Fanatiker des TSV 1860 München etwa doch wieder Böller ins Stadion geschmuggelt? Würde es auch diesmal wieder Ärger geben, ausgerechnet an diesem für den Verein so historischen Tag? Doch schnell wurde klar: Da knallten keine Böller, sondern ein Feuerwerk. Ein paar Fans hinter der Gegengerade hatten es gezündet. Aus dem Schreck wurde Erleichterung, die 12.500 Zuschauer im altwehrwürdigen Grünwalder Stadion klatschten spontan, dann folgte der Anpfiff. Und mit ihm ein Abend wie Balsam für die zuletzt so geschundene Sechziger-Seele.

Schon vor 106 Jahren hatte der Turn- und Sportverein München von 1860 e.V. an diesem Ort Fußball gespielt. Am Freitagabend saßen einige aus der legendären Meistermannschaft von 1966 auf der Haupttribüne mit ihrem alten Holzdach, darunter Peter Grosser und Alfred "Fredy" Heiß. Die Fans erschienen in Weiß und Blau und teilweise in bayerischer Tracht, es herrschte Volksfestatmosphäre. Der TSV war zurück dahoam.

"To the top" solle der Verein ja eigentlich gebracht werden, sagte der Stadionsprecher - er spielte damit auf die Antrittsrede von Trainer Vitor Pereira im vergangenen Dezember an. Der Portugiese war damals gekommen, um Sechzig aus der zweiten in die erste Liga zu führen. "Vielleicht war ja der Giesinger Berg gemeint", schloss der Sprecher.

Es bedurfte eines Absturzes in die vierte Liga, damit die erste Mannschaft der Löwen wieder auf Giesings Höhen, inmitten eines Wohngebiets südlich der Innenstadt, spielen kann. Am Freitag um 18.60 Uhr (Löwen-Sprech) stand das erste Heimspiel der Saison in der Regionalliga Süd an, gegen Wacker Burghausen. Doch wenn es nach einem Großteil der Fans geht, dann war es vielmehr das erste Heimspiel nach über zwölf Jahren. "Es fühlt sich im Herzen an wie nach Hause kommen", sagt der 26 Jahre alte Zuschauer Florian Isselhorst. Er war auch im Mai 2005 dabei gewesen, als die Sechziger 3:4 gegen Rot Weiss Ahlen verloren. Und sich dann aus dem Stadion verabschiedeten, um in die verhasste Allianz Arena zu ziehen. "Nie wieder in dieses Schlauchboot", frohlockt Isselhorst jetzt.

"Schon beim Aufwärmen gemerkt: Das wird Wahnsinn"

Das Geschehen auf dem Rasen passte zum Ambiente: Oft lag ein Spieler verletzt am Boden, Burghausen hielt den Gegner mit viel Kampf lange vom eigenen Tor fern und ging nach 33 Minuten in Führung. "Das war nicht leicht für meine Mannschaft", sagte Sechzigs Trainer Daniel Bierofka hinterher. Schon vor dem Saisonstart hatte sich der Ex-Profi der Löwen Sorgen gemacht, der Hype könne seine jungen Spieler aus der Fassung bringen. Aber da waren ja noch die neuen Routiniers im Team. Jan Mauersberger, 32, erzielte den Ausgleich für den TSV (49. Minute), der stark aufspielende Rückkehrer Timo Gebhart, 28, traf ebenfalls (61.), Sascha Mölders, 32, stellte den 3:1-Endstand her (84.).

Dass 1860 mit nun zwei Siegen aus zwei Spielen einen optimalen Saisonstart geschafft hat, wurde angesichts der Atmosphäre rund um die Rückkehr in die Heimat beinahe zur Randnotiz. Selbst ein gestandener Profi wie Gebhart, der einst mit Stuttgart in der Champions League spielte und 100 Bundesligapartien bestritten hat, war beeindruckt. "Unbeschreiblich - das ist nicht zu viel gesagt. Schon beim Aufwärmen hast du gemerkt: Das wird Wahnsinn."

Für Sechzig geht es darum, den Moment zu genießen. Selbst Hardcore-Fans wie Isselhorst wissen: "Auf Dauer hilft nur ein eigenes Stadion." Nur noch 12.500 Zuschauer sind im "Grünwalder" erlaubt, viel zu wenig für 1860 mit seinen knapp 20.000 Mitgliedern. Außerdem darf hier ohne eine zusätzliche Sanierung höchstens Drittliga-Fußball gespielt werden. Das Spiel gegen Burghausen zeigte außerdem: ausverkauft platzt das Stadion aus allen Nähten.

Münchens Oberbürgermeister droht mit Rauswurf

Es passt zum Verein, dass eine um Wochen verschobene, konfliktgeladene Mitgliederversammlung nun für Sonntagvormittag angesetzt ist - die positiven sportlichen Schlagzeilen werden so wieder in den Hintergrund gerückt. Dort soll unter anderem darüber entschieden werden, ob der Jordanier Hasan Ismaik nun Investor bleiben darf oder nicht. Irgendjemand müsste ein neues Stadion ja bezahlen. Das Münchner Olympiastadion wird in aktuellen Diskussionen bestenfalls als Übergangslösung angesehen.

Außerdem könnte es mit der neuen, alten Heimat Grünwalder Stadion sowieso ganz schnell wieder vorbei sein. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat angedroht, Sechzig aus dem städtischen Stadion zu werfen, sollten sich die teils berüchtigten Fans daneben benehmen. Eine Ultra-Gruppierung hatte deshalb einen ungewöhnlichen Aufruf gestartet, um Anwohner nicht zu vergraulen: Niemand solle in Anwohnergärten pinkeln oder Müll auf die Straße werfen.

Am Freitag blieb es friedlich, sogar die Gesänge fielen brav aus. Und dann war eine Stunde nach dem Spiel auch noch eine Gruppe Fans zu sehen, die mit Besen die leeren Ränge sauberkehrte. Zu Hause muss man eben Ordnung halten.