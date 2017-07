1860 Münchens Auszug aus Allianz Arena FC Bayern endgültig allein zu Haus

Jetzt ist der FC Bayern alleiniger Hausherr: Der TSV 1860 München spielt künftig nicht mehr in der Münchner WM-Arena von 2006. Der Mietvertrag zwischen den Löwen und der Stadion GmbH ist aufgelöst worden. Das teilte der Rekordmeister mit.

"Mit Beendigung des Mietvertrages ist die Allianz Arena nicht mehr Spielstätte des TSV 1860 München, eine spätere Rückkehr ist ausgeschlossen", hieß es in der Pressemitteilung des FC Bayern. Damit bleibt den Löwen bei einer künftigen Rückkehr in die zweite Liga nur der Neubau einer Spielstätte, ein Ausbau des Stadions an der Grünwalder Straße oder eine Rückkehr ins Olympiastadion.

"Es ist eine seriöse, faire Lösung gefunden worden", hatte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bereits am Dienstag gesagt. Bereits Anfang Juli hatte Bayern Präsident Uli Hoeneß zum bevorstehenden Auszug der Sechziger angekündigt: "Wir haben immer gesagt, dass wir die Blaskapelle dafür bestellen, und die ist bereits im Anmarsch". Nun kann sie endgültig anrücken.

Nach dem Absturz in die viertklassige Regionalliga kehrt 1860 in das 12.500 Zuschauer fassende Stadion an der Grünwalder Straße im Stadtteil Giesing zurück. Der Vertrag für die 75.000 Zuschauer fassende Arena lief ursprünglich unabhängig von der Ligazugehörigkeit noch bis 2025.