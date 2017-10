1860 München in der Regionalliga Noch eine Halbe, bevor sich die Löwen wieder anbrüllen

Kurz vor dem Schlusspfiff wurde es doch noch hitzig. Nicolas Andermatt, Mittelfeldspieler von 1860 München, hatte in der 86. Minute einen Gegenspieler mit beiden Beinen aus dem Weg gegrätscht. Wütend sprangen Betreuer des FC Bayern darauf von der Bank, einer packte den Übeltäter an der Gurgel, Schiedsrichter Christian Dietz griff in seine Brusttasche und zeigte Andermatt Rot. So hatte die Partie doch noch einen Aufreger, dieses mit Spannung erwartete Münchner Stadtderby, das letztlich ein recht müder Kick war.

1:0 gewann die zweite Mannschaft des FC Bayern das Regionalliga-Spiel gegen den TSV 1860, durch einen Treffer von Fabian Benko nach 74 Minuten. Aus neutraler Sicht war das Beste an diesem trostlosen Sonntagnachmittag, dass es vor und während des Spiels gesittet zuging, die schon seit Tagen befürchtete Krawalle wie bei Amateur-Derbys früherer Jahre blieben erfreulicherweise aus. Abgesehen von den üblichen Schmähgesängen und Beschimpfungen hüben wie drüben herrschte fast schon einschläfernde Ruhe.

Ruhig geht es ganz allgemein bei den seit Jahren chronisch krisengeplagten Löwen schon erstaunlich lange zu. Sportlich läuft es insgesamt gut, in der Tabelle führt die Truppe von Trainer Daniel Bierofka trotz der Niederlage immer noch mit sechs Punkten vor dem FC Ingolstadt II die Tabelle an. Und abgesehen von dieser emotional schmerzenden Schmach gegen den Lokalrivalen herrscht auch bei den Fans wieder beste Stimmung.

In Giesing ist der Fußball noch bei sich

Die Rückkehr in die alte Heimat im Stadtteil Giesing beglückt das Löwen-Herz nach wie vor. Das ehrwürdige Stadion an der Grünwalder Straße ist mit seinen 12.500 Plätzen regelmäßig ausverkauft, Viertligaspiele gegen Mannschaften aus Unterföhring oder Pipinsried erfreuen den blauen Anhang mehr als einst Zweitliga-Duelle mit Sandhausen oder Heidenheim draußen in Fröttmaning in der ungeliebten großen Arena. Und auch das Ambiente ringsherum stimmt, in den Kneipen rund ums Stadion stehen die Fans vor und nach den Spielen so dicht gedrängt wie während der Partie in der Westkurve.

In Giesing ist der Fußball noch bei sich, geerdet und bodenständig. Hier kostet ein Fußballer keine 222 Millionen Euro. Hier kostet die Halbe Bier zwei Euro fünfzig und die Schnitzelsemmel dreizwanzig.

So idyllisch und verklärend romantisch das alles gerade sein mag, so absehbar ist aber auch, dass es mit der Ruhe beim TSV 1860 bald wieder vorbei ist. Das liegt vor allem an der weiterhin schwierigen Gemengelage mit Investor Hasan Ismaik. Zwar hatten die Vereinsmitglieder auf ihrer Versammlung im Juli mehrheitlich die Entmachtung Ismaiks gefordert und dafür gestimmt, dass der Jordanier seine Anteile innerhalb eines halben Jahres verkaufen muss. Seitdem sind drei Monate vergangenen, ist aber auch nichts weiter geschehen. Präsident Robert Reisinger wie auch Geschäftsführer Markus Fauser agieren äußerst defensiv, es wirkt nicht so, als würden sie mit Nachdruck alles dafür tun, das Votum in die Tat umzusetzen und Ismaik zum Verkauf zu drängen.

Wie geht es mit Ismaik weiter?

Tatsächlich steckt das Führungsduo in einem Dilemma. Verweigern sie sich dem Wunsch der Mitglieder, verprellen sie die Basis, dann gibt es wieder Unruhe von unten. Suchen sie aber die Konfrontation mit Ismaik, dann würde der leicht reizbare Investor vermutlich wieder wütend, würde der Streit um die Anteile wohl vor Gericht geklärt müssen. Eine Provokation Ismaiks strebt niemand in der Führungsetage an, aus gutem Grund. Denn im März müssen die Löwen die Lizenz für die Dritte Liga einreichen, und dafür brauchen sie dann wieder Ismaiks Geld.

Gut möglich, dass er Finanzspritzen wie so oft in der Vergangenheit zudem mit Forderungen nach mehr Macht im Verein verknüpft. Einen freiwilligen Ausstieg lehnte er jüngst kategorisch ab, in einem Interview mit einem Fanblog machte er nach Monaten des öffentlichen Schweigens Anfang Oktober deutlich: "Ich werde meine Anteile nicht verkaufen. Niemals."

Eine weitere Großbaustelle ist die Stadionfrage. Mit Auflagen könnte das Grünwalder Stadion auch in der Dritten Liga noch Heimspielstätte sein. Doch bei einem weiteren Aufstieg in die zweite Bundesliga? Ein Comeback der Löwen in der Allianz Arena ist ausgeschlossen, im Gespräch ist bereits eine Rückkehr ins Olympiastadion, in der die Löwen bis zum Bundesliga-Abstieg 2004 spielten. Oder folgt doch noch ein baldiger Neubau? Aber wo? Und wer zahlt ihn? Es gibt viele Unwägbarkeiten beim TSV 1860. So chaotisch die Vergangenheit in den letzten 15 Jahren war, so beunruhigend ist der Blick in die Zukunft.

Als Löwe sollte man sich an der vierten Liga laben. An den nächsten Heimspielen gegen Bayreuth und Memmingen. An der nächsten Auswärtsfahrt nach Burghausen. An der Halben Bier und an der Schnitzelsemmel.

Sie sollten die Gegenwart genießen - so lange es noch geht.