Zweite Liga Vitor Pereira als neuer Trainer bei 1860 bestätigt

Vitor Pereira wird neuer Trainer beim TSV 1860 München. Das hat der Zweitligist offiziell bestätigt. Der international erfahrene Portugiese werde seine Arbeit mit Jahresbeginn 2017 antreten. Wie die Löwen mitteilten, erhält der 48-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2018.

"Wir sind froh, dass wir mit der Unterstützung von unserem Hauptgesellschafter Hasan Ismaik einen absoluten Hochkaräter wie Vitor Pereira für uns gewinnen konnten", erklärte 1860-Präsident Peter Cassalette in einer Verreinsmitteilung. Pereira wird am Montag (12 Uhr) vorgestellt. Er wird der Nachfolger von Interimstrainer Daniel Bierofka, der die Mannschaft nach der Entlassung von Kosta Runjaic zunächst übernommen hatte. 1860 steht aktuell nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz 16.

Pereira war vor seinem Engagement in München ohne Anstellung, nachdem ihn der türkische Traditionsklub Fenerbahce Istanbul im Sommer entlassen hatte. Davor war der Portugiese in Griechenland (Piräus) und Saudi-Arabien (Al-Ahli) tätig, in seiner Heimat führte er den FC Porto 2012 und 2013 zur Meisterschaft.