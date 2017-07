Einigung mit Ismaik 1860 München ist bereit für den FC Memmingen

Nach wochenlangen Verhandlungen ist die Zukunft von 1860 München in der Regionalliga gesichert. Wie die "Löwen" bekanntgaben, einigten sich der Verein sowie Investor Hasan Ismaik und der Hauptsponsor auf einen Deal zur weiteren Finanzierung.

Eine drohende Insolvenz ist damit vorerst abgewendet. Details will 1860-Geschäftsführer Markus Fauser in einer Pressekonferenz erläutern.

Wie die "Bild"-Zeitung und "Süddeutsche Zeitung" berichteten, konnte die Zahlungsunfähigkeit verhindert werden, weil Gesellschafter und Mehrheitseigner Ismaik ein 2018 fälliges Darlehen in Millionenhöhe stundete. Laut SZ erfolgte die Bestätigung von Ismaik via Whatsapp mit einem knappen "Yes". Außerdem soll der Jordanier den Vertrag zum Auszug aus der Allianz Arena unterschrieben haben.

Offene Fragen bleiben jedoch auch nach der Unterschrift von Ismaik. Laut SZ klafft bei der KGaA noch ein Etatloch in Höhe von zwei Millionen Euro, für das Ismaik angeblich nicht aufkommen will. Außerdem soll er den Rücktritt von Verwaltungsratmitglied Robert von Bennigsen und Fußballabteilungsleiter Roman Beer gefordert haben. Das lehnte der Klub ab. Im Gegenzug soll dem Geldgeber aber garantiert worden sein, den Geschäftsführer stärker dem Aufsichtsrat zu unterstellen.

Nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga und dem anschließenden Zwangsabstieg in die Regionalliga wird der Verein bereits am kommenden Donnerstag die Saison beim FC Memmingen (19 Uhr) eröffnen.