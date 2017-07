1860 München Scheidung mit Hindernissen

Zehn Tage lang war die Begeisterung beim TSV 1860 grenzenlos. Der erfolgreiche Auftakt in die Regionalliga mit dem 4:1 in Memmingen, dann am Freitag beim 3:1 gegen Burghausen das viel umjubelte Heimdebüt im geliebten Grünwalder Stadion, von den Löwen-Fans gepriesen wie die Rückkehr ins gelobte Land.

Zehn Tage ungebrochene Euphorie, für Giesinger Verhältnisse eine goldene Ära epochalen Ausmaßes.

Doch die Laune hat sich nach der turbulenten Mitgliederversammlung am Sonntag schon wieder getrübt. Grund: Das überwältigende Votum, die Kooperation mit Investor Hasan Ismaik binnen des nächsten halben Jahrs zu beenden. Denn so eindeutig das Abstimmungsergebnis contra Ismaik auch war, so unklar sind noch die genauen Folgen. Mag die Mitgliederversammlung auch das höchste Beschlussorgan des Vereins sein: So einfach wird der TSV 1860 seinen jordanischen Geldgeber nicht los. Und so droht möglicherweise eine lange juristische Schlammschlacht, ein veritabler Rosenkrieg in einem unansehnlichen Scheidungsprozess.

Dass Ismaik, der in seinen bisherigen sechs Jahren als Investor ohne Erfolg mehr als 60 Millionen Euro in den Klub pumpte, bei den Löwen nicht nur viel Geld verbrannt hat, sondern auch viel Erde, wurde am Sonntag sehr deutlich. Die Mitglieder hatten Ismaik zum Sündenbock für alles gestempelt, der von ihm einst installierte Ex-Geschäftsführer Anthony Power und Bruder Yahya Ismaik wurden mit gellenden Pfiffen und Buh-Rufen empfangen, als wäre gerade der Kader des FC Bayern zu einer Autogrammstunde eingetroffen. Dass Yahya Ismaik bei seiner angestrebten Wahl in den Verwaltungsrat krachend scheiterte, verstand sich von selbst.

Die Wut gipfelte darin, dass der Antrag von Mitglied Ulla Hoppen zur Trennung von Ismaik mit großer Mehrheit und großer Begeisterung angenommen wurde - allerdings gegen die Stimmen des Vorstands um Präsident Robert Reisinger. "Das macht unsere Position nicht leichter", sagte Reisinger, "wir müssen schauen, wie wir damit umgehen."

Verantwortliche in der Zwickmühle

Denn tatsächlich stecken die Verantwortlichen in einem Dilemma. Einerseits wünschen auch sie nach Jahren des schleichenden Zweitliga-Siechtums und dem Absturz in die Regionalliga nun einen klaren Neuanfang ohne Altlasten. Andererseits haben sie gerade in diesen Wochen erlebt, wie abhängig sie von Ismaik derzeit noch sind. Wie am Sonntag bekannt wurde, hätten die Löwen ihrem Investor in Kürze ein altes Darlehen zurückzahlen müssen, die Rede ist von mehr als zehn Millionen Euro. Doch weil Ismaik dem Klub Mitte Juli die Zahlung gnadenhalber stundete, blieb dem Verein die Insolvenz erspart.

Gleichzeitig weigerte sich Ismaik aber auch wieder, weitere fehlende zwei Millionen Euro zur Durchfinanzierung für die kommenden zwei Jahre zuzuschießen - die bekam 1860 von seinem Hauptsponsor, einer Münchner Versicherung. Was eine Insolvenz bedeutet hätte, erklärte Geschäftsführer Markus Fauser: "Wir hätten alles verloren. Wir hätten keine Mannschaft, keinen Trainer, keine Plätze mehr gehabt."

Laut Auskunft des Vereins prüfen nun die Hausjuristen, wie es nach dem Beschluss gegen Ismaik weitergeht. Und, da sich Ismaik sicher nicht freiwillig zurückziehen wird, ob das Votum wirklich Aussicht auf juristischen Erfolg hat. Ulla Hoppen hatte ihren Antrag mit Ismaiks "undemokratischer und ignoranter Grundhaltung" begründet und ihm eine "cholerische und erpresserische Zusammenarbeit" vorgeworfen. Ob solche Vorwürfe als Kündigungsgrund vor Gericht bestehen würden, ist fraglich.

Ein neuer Investor steht schon bereit

Aber was, wenn sie Ismaik dann wirklich loswürden? Ein potenzieller neuer Investor stünde vielleicht schon bereit. Der Münchner Milliardär Gerhard Mey, Mitinhaber eines Unternehmens für Cabrio-Dächer und Standheizungen, mit dem sich Reisinger bereits traf, hat Interesse signalisiert.

In jedem Fall muss der Verein langfristig denken, etwa auch bei der Stadionfrage. Bei aller romantischen Verklärung der alten Heimat auf Giesings Höhen, in der sie auch noch dritte Liga spielen können: Für Zweitligafußball ist das Stadion an der Grünwalder Straße untauglich, gleichzeitig ist aber auch eine Rückkehr in die Allianz-Arena ausgeschlossen. So laufen intern bereits Hintergrundgespräche für eine Zwischenlösung im Olympiastadion, die Verantwortlichen wissen aber auch um die Dringlichkeit eines Stadion-Neubaus, mutmaßlich irgendwo am Rande der Stadt.

Für solch eine Investition braucht es im Moment noch einen Mäzen wie Ismaik, der bereits 2016 einen Neubau neben der Messe im Stadtteil Riem angeregt hatte. Übrigens mit einem angrenzenden Tierpark, in dem er alle Löwenrassen der Welt zeigen und die Tiere nach Spielern benennen wollte, Ismaik meinte das ganz ernst.

Es herrscht mal wieder eine schwierige Gemengelage beim TSV 1860. Das Thema Ismaik wollten sie beim Verein gestern flach halten, man wolle sich wieder ganz auf den Sport konzentrieren. Am Mittwoch spielen die Löwen im östlichen Oberbayern beim TSV Buchbach, das Stadion fasst 2500 Zuschauer und verfügt über eine neue Flutlichtanlage, ein ausgebautes Vereinsheim und keinen Tierpark.

Endlich wieder Regionalliga. Endlich wieder Fußball. Endlich wieder Euphorie.