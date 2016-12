Chaos-Klub 1860 München Willkommen im Komödiantenstadl

Am Mittwoch durften sich Trainer Daniel Bierofka und die Journalisten zumindest mal wieder "Servus" sagen. Am Abend zuvor hatte der Fußball-Zweitligist TSV 1860 München seine Abschottung von der Presse zumindest teilweise aufgehoben, nach vier Tagen Zutrittsverbot durfte man wie alle anderen Menschen auch das Vereinsgelände wieder betreten. Öffentlich über Fußball reden dürfen Spieler und Vereinsvertreter aber immer noch nicht.

Am Montag, einen Tag nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig, hatte die Aussperrung zu absurden Szenen geführt. Drei Ordner standen vor dem Eingangstor und fragten jeden, der hinein wollte, ob er ein Journalist sei. Sogar die Handwerker, die zurzeit auf dem Gelände arbeiten.

Seit der jordanische Unternehmer Hasan Ismaik 2011 als Investor bei den Löwen eingestiegen ist und Millionen Euro in den Verein pumpt, ist es nicht gerade ruhiger geworden im stets emotional geführten Traditionsklub. Seitdem gab es elf Trainer- und vier Präsidentenwechsel. Neu ist nun, dass Ismaik Personalentscheidungen selbst bekannt gibt. Und das macht die Sache nicht besser.

"Der kommt aus: da steht er"

Am Montag vergangener Woche hatten sich die Sechziger beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern halbwegs passabel aus der Affäre gezogen. Trotzdem verkündeten Ismaik und 1860-Präsident Peter Cassalette am Dienstag die Entlassung von Trainer Kosta Runjaic. Und gaben unumwunden zu, diese Entscheidung schon vor dem Spiel gefällt zu haben. Man könne über den Zeitpunkt ja streiten, sagte Cassalette, aber man sei nun eben endlich mal an einem Tisch gesessen. Eine Anspielung darauf, dass Ismaik nur selten in München weilt.

Die Pressekonferenz war aber nicht allein wegen der wenig souverän abgewickelten Trainerentlassung denkwürdig. Sondern auch, weil Thomas Eichin vom Geschäftsführer zum Sportdirektor degradiert wurde, und von der Trainerentlassung nichts wusste. Endgültig zum Komödienstadl verkam die Veranstaltung, als der neue Interims-Geschäftsführer vorgestellt wurde. Woher dieser denn komme? "Der kommt aus: da steht er", sagte Cassalette, und auf ein Handzeichen Ismaiks hin stellte sich ein Mann, der unauffällig in der Ecke stand, vor: "Good afternoon, my name is Anthony." Anthony Power ist ein Maschinenbauer mit wenig Erfahrung im Fußball, natürlich ein Vertrauter Ismaiks. Immerhin, Power sah sich am Mittwoch das Training der Mannschaft an, auch er sagte zur Begrüßung freundlich "Servus".

Man könnte den Stil kritisieren, den Ismaik während dieser Pressekonferenz an den Tag legte. Dass er den neuen Geschäftsführer aus dem Hut zauberte wie ein schlechter Magier. Dass er den Journalisten, dem Präsidenten und auch seinem Übersetzer immer wieder ins Wort fiel. Umgekehrt könnte man aber auch sagen: Ismaik hatte den schwer angeschlagenen Verein vor fünf Jahren gerettet. Er wolle nur die Wertschätzung, die ihm gebühre. So hatte es zum Beispiel der Ex-Löwen-Trainer Reiner Maurer kürzlich im Bayerischen Fernsehen formuliert.

Problematisch wird es allerdings, wenn Ismaik alle Entscheidungen so gutsherrenartig trifft, wie er auf der Pressekonferenz agierte. Dann nämlich würde er gegen die 50+1-Regel der DFL verstoßen, mit der Vereine vor einer Mehrheitsentscheidung durch einen Investor geschützt sind. Laut Ismaik hatte der Aufsichtsrat der ausgegliederten Profiabteilung Runjaic entlassen. In diesem Aufsichtsrat hat Ismaik dank Verwandter und einem doppelten Stimmrecht für sich selbst die absolute Mehrheit sicher. Das Problem: der Aufsichtsrat ist für solche Entscheidungen gar nicht vorgesehen.

Ismaik hat sich nun mit allen angelegt

Ismaik schrieb wenig später auf Facebook, die Münchner Journalisten führten eine "Lügenkampagne" und ein "dreckiges Spiel" gegen ihn. Am Samstag folgte die Aussperrung. Am Sonntag schließlich traten in Karl-Christian Bay und Christian Waggershauser zwei wichtige Funktionäre des Vereins zurück. Zur Begründung war von Seiten Bays zu lesen: "Mein Ziel einer Stabilisierung, Professionalisierung und Weiterentwicklung der KGaA ( ) ist in den derzeitigen Strukturen nicht umsetzbar."

Ismaik hat sich nun mit allen angelegt, zumal er auch noch vereinsinternen Mitarbeitern Korruption vorwarf. Kürzlich sagte ein Entscheidungsträger im Klub mit Blick auf den verordneten Maulkorb: "Ich lasse mir nicht den Mund verbieten." Es ist deshalb davon auszugehen, dass Ismaik auch im eigenen Haus nicht nur Unterstützer hat.

Auch der große Rivale von der Säbener Straße hat schon auf Ismaik eingehauen. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern München, sagte am vergangenen Freitag über Hasan Ismaik: "Gott behüte uns vor solchen Leuten." Ismaik hätte die Gunst der Stunde nutzen und negative Presse vermeiden können. Denn dank der Champions-League-Niederlage in Rostow und ihrer Jahreshauptversammlung hätten viele Journalisten wegen der Bayern sowieso keine Zeit mehr gehabt, ihre vermeintliche Lügenkampagne gegen 1860 München weiterzuführen.