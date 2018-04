Nationalspieler verletzt Für Gnabry ist die Saison beendet - WM-Chancen schwinden

Für Hoffenheims Leihprofi Serge Gnabry ist die Saison beendet. "Ja, so sieht's aus", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dessen verletzungsbedingtem Ausscheiden beim 3:1-Sieg am Freitagabend gegen Hannover 96. Gnabry musste nach seiner Vorarbeit zum 1:0 durch Andrej Kramaric in der 20. Minute ausgewechselt werden, ging mit bandagiertem Oberschenkel in die Kabine.

Damit wäre die Partie nicht nur Gnabrys letzte für Hoffenheim gewesen. Der Angreifer soll zur neuen Saison zu den Bayern zurückkehren. Auch das Thema Weltmeisterschaft 2018 dürfte für den 22-Jährigen erledigt sein, der zuletzt als Kandidat für Bundestrainer Joachim Löw gehandelt worden war.

"Bei @SergeGnabry ist aktuell zu befürchten, dass er nicht mehr für uns auflaufen kann. Auch bei Kerem #Demirbay sieht es nicht gut aus."



Gnabry war bereits in der Vorrunde wochenlang wegen einer Oberschenkel-Verletzung ausgefallen und hatte auch in der Rückrunde einige Trainingseinheiten pausieren müssen. Zuletzt aber hatte er in sieben Spielen sieben Tore für Hoffenheim erzielt.

Gnabrys Saisonaus ist die nächste schlechte Nachricht für Löw. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass für Jérôme Boateng die Saison beendet ist. Auch bei dessen Teamkollegen beim FC Bayern, Nationaltorwart Manuel Neuer, ist weiter unklar, ob er nach einem Mittelfußbruch vor sieben Monaten rechtzeitig fit wird.