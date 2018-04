Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat der 1. FC Kaiserslautern seine letzte Chance verpasst, den Abstieg in die 3. Liga noch abzuwenden. In Bielefeld war das Team durch zwei Treffer von Sebastian Andersson (37. Minute, 54.) 2:0 in Führung gegangen, Fabian Klos (63., 90.+3) und Andreas Voglsammer (70.) konnten jedoch die Partie in ein 3:2 (0:1) für Arminia drehen.

Kaiserslautern liegt damit bereits vor dem Spiel des FC St. Pauli am Samstag acht Punkte hinter dem Relegationsplatz. Eine Rettung ist unmöglich. Für die Roten Teufel ist es der erste Abstieg in die Drittklassigkeit. Das Gründungsmitglied der Bundesliga war erstmals 1996 in die 2. Liga abgestiegen.

Niedergang eines Traditionsklubs Viermal war der Verein Deutscher Meister, in der Saison 2018/2019 ist der ruhmreiche 1. FC Kaiserslautern erstmals nur noch drittklassig. Nach einem 2:3 in Bielefeld steht der Verein als erster Absteiger aus der Zweiten Liga fest. Glorreiche Geschichte: Beim WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft 1954 in Bern standen fünf Spieler des 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz. Hier gratuliert Ungarns Spielführer Ferenc Puskás (r.) seinem deutschen Pendant Fritz Walter. Gemeinsam mit seinem kleinem Bruder Ottmar Walter hatte er maßgeblich dazu beigetragen, dass der FCK 1951 und 1953 Deutscher Meister wurde. In der Saison 1963/1964 war der 1. FC Kaiserslautern eines von 16 Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Nach einigen Jahrzehnten ohne nennenswerte Erfolge gewannen die Pfälzer 1990/1991 den dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Zusammen mit Stefan Kuntz bildete Bruno Labbadia damals den Sturm. 20 Tore erzielten die beiden gemeinsam. Abstieg, Aufstieg, Meisterschaft: Es wird wohl immer eines der Highlights in Otto Rehhagels bewegter Trainerkarriere bleiben, den FCK als Trainer von 1996 bis 1998 aus der Zweiten Liga direkt zum Deutschen Meistertitel geführt zu haben. Zuvor war der Verein in der Saison 1995/1996 durch ein Unentschieden am letzten Spieltag abgestiegen. Vor dem Spiel überreichte Kapitän Andreas Brehme noch Blumen an Leverkusens Rudi Völler, der das letzte Bundesligaspiel seiner Karriere bestritt. Nach dem Spiel lagen sich beide weinend in den Armen. Nur eine Woche später hatten die Lauterer wieder einen Grund zu feiern: Im DFB-Pokalfinale gewannen sie gegen den Karlsruher SC und waren damit der erste Absteiger, der den DFB-Pokal gewinnen konnte. Meisterhafter Aufsteiger: Nach dem Wiederaufstieg gelang dem FCK das Kunststück, direkt Meister zu werden. Bester Torschütze seinerzeit war Olaf Marschall. Der frühere Dresdner schoss in der Saison 1997/1998 21 Tore und wurde vom damaligen Bundestrainer Berti Vogts für die WM in Frankreich nominiert. Mit Marschall im Team spielte damals ein gewisser Michael Ballack (M.), 18 Jahre alt, gerade aus Chemnitz nach Kaiserslautern gewechselt. Im Laufe der Meistersaison verdrängte er im defensiven Mittelfeld sogar Andreas Brehme. Die Meisterschaft holte der FCK danach nicht mehr - stattdessen begann die Zeit der internationalen Stars. 1999 verpflichtete der Klub den französische Nationalspieler Youri Djorkaeff von Inter Mailand. Er schied im Unfrieden - und wechselte 2002 zu den Bolton Wanderers. Auch der Brasilianer Lincoln spielte ab 2001 drei Jahre lang in Kaiserslautern. Seine folgenden Stationen: Schalke 04 und Galatasaray Istanbul. Insgesamt zwölf Vereine beehrte der Nigerianer Taribo West in seiner Karriere. Der Abwehrspieler mit den lustigen Zöpfchen absolvierte in der Saison 2001/2002 zehn Erstligaspiele für den FCK. Weltmeister Andreas Brehme kehrte im Jahr 2000 zum FCK zurück - diesmal als Trainer. In der Saison 2001/2002 holte Kaiserslautern unter Brehme zum Saisonstart sieben Siege in Folge. Als jedoch Vorstandsboss Jürgen "Atze" Friedrich im Zuge eines Steuerskandals gehen musste, wurde auch Brehme entlassen. Überhaupt war es die Zeit der undurchsichtigen Finanzgeschäfte. Der damalige Aufsichtsratschef Robert Wieschemann sagte einen folgenschweren Satz: "Wir haben ein Defizit an Durchblick - wir alle." Wieschemann war bald danach nicht mehr Chef des Gremiums. Auch sie standen für glamourösere Zeiten in der Pfalz: Mario Basler (l.) und Ciriaco Sforza spielten in der Saison 2002/2003 zusammen beim FCK. Für Sforza war es schon das dritte Gastspiel: Von 1993 bis 1995, von 1997 bis 2000 und 2002 bis 2006 spielte der Schweizer auf dem Betzenberg. Es folgte der Abstieg: Erst finanziell, als Vorstandschef René C. Jäggi im Zuge der Sanierung des Vereins das Fritz-Walter-Stadion an die Stadt Kaiserslautern verkaufte. Dann sportlich, als dem FCK am letzten Spieltag der Saison 2005/2006 unter Trainer Wolfgang Wolf nicht der erhoffte Sieg in Wolfsburg gelang. Der Klub stieg zum zweiten Mal aus der Bundesliga ab. Zwei Jahre später bewahrte Milan Sasic den FCK dann sogar vor dem Sturz in die Drittklassigkeit. Am letzten Spieltag der Saison 2007/2008 musste Kaiserslautern unbedingt gegen Köln gewinnen - das Heimspiel endete 3:0. Ein halbes Jahr später überwarf sich Trainer Sasic mit dem neuen Vorstandsboss Stefan Kuntz und musste gehen. In der Saison 2009/2010 stieg Kaiserslautern als Meister der Zweiten Liga wieder in die Bundesliga auf. Die Mannschaft um Kapitän Martin Amedick (M.) war jung, spielfreudig und lockte zahlreiche Zuschauer ins Fritz-Walter-Stadion. In der darauffolgenden Spielzeit belegte Kaiserslautern unter Trainer Marco Kurz einen beachtlichen siebten Platz. Doch in der Saison 2011/2012 wurde Kurz wegen einer Serie von 16 sieglosen Spielen in Folge entlassen. Der Nachfolger von Kurz hieß Krassimir Balakow. Doch auch unter ihm konnte der erneute Abstieg in die Zweitklassigkeit nicht verhindert werden. Im Gegenteil: Balakow und der FCK trennten sich nach zwei erfolglosen Monaten. Seit der Saison 2012/2013 spielte Kaiserslautern in der Zweiten Liga und wurde in den vergangenen fünf Jahren von Franco Foda, Oliver Schäfer, Kosta Runjaic, Konrad Fünfstück, Tayfun Korkut, Norbert Meier und Manfred Paula trainiert. In der aktuellen Saison wurden die Lauterer von Jeff Strasser (Foto) und Michael Frontzeck trainiert.

Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern 3:2 (0:1)

0:1 Andersson (37.)

0:2 Andersson (54.)

1:2 Klos (62.)

2:2 Voglsammer (70.)

3:2 Klos (90.+3)

Bielefeld: Ortega - Özkan (46. Weihrauch), Weigelt, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz (83. Putaro) - Massimo, Kerschbaumer (68. Staude) - Klos, Voglsammer

Kaiserslautern: Müller - Kessel, Callsen-Bracker, Vucur, Abu Hanna (82. Spalvis) - Seufert (81. Altintop), Moritz - Mwene, Jenssen - Andersson, Osawe

Schiedsrichter: Winkmann

Rote Karte: Kessel (61., Handspiel auf der Torlinie)

Gelbe Karten: Salger - Mwene

Zuschauer: 21.404

Mehr in Kürze bei SPIEGEL ONLINE