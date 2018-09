2. Bundesliga Köln dreht spektakuläres Spiel am Millerntor

Nach einem 0:2-Rückstand hat der 1. FC Köln sein Auswärtsspiel beim FC St. Pauli gedreht und durch einen 5:3 (2:2)-Erfolg die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga verteidigt.

Köln begann die Partie dominant, doch St. Pauli schoss zunächst die Tore. Nach einem Fehler von Marcel Risse brachte Henk Veerman die Gastgeber in Führung (13. Minute), in der 25. Minute erhöhte Jeremy Dudziak per Kopf auf 2:0. Kleiner Schönheitsfehler: Vorlagengeber Christopher Buchtmann stand bei der Flanke im Abseits. Köln wirkte geschockt, gewann jedoch die Kontrolle zurück. Christian Clemens köpfte in der 35. Minute den Anschlusstreffer, Simon Terodde gelang kurz vor der Pause nach starker Vorarbeit von Clemens und Dominick Drexler der Ausgleich (45.).

Keine zehn Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da foulte St. Paulis Torwart Robin Himmelmann Terodde im Strafraum. Der Gefoulte trat selbst zum Elfmeter an und erzielte die Kölner Führung (53.). Guirassy erhöhte nur wenig später freistehend auf 4:2 für die Gäste (57.). Buchtmann brachte St. Pauli noch einmal mit dem Anschlusstreffer ran (66.), doch Köln ließ sich das Spiel nicht wieder aus der Hand nehmen und legte in der Nachspielzeit noch den fünften Treffer durch Salih Özcan nach (90.+5).

FC St. Pauli - 1. FC Köln 3:5 (2:2)

1:0 Veerman (13.)

2:0 Dudziak (25.)

2:1 Clemens (36.)

2:2 Terodde (45.)

2:3 Terodde (53., Foulelfmeter)

2:4 Guirassy (57.)

3:4 Buchtmann (66.)

3:5 Özcan (90.+5)

St. Pauli: Himmelmann - Zander, Ziereis, Knoll, Buballa - Flum - Sobota (67. Diamantakos), Dudziak (79. Sahin), Buchtmann, Möller Daehli (46. Neudecker) - Veerman

Köln: Timo Horn - Risse (55. Höger), Sobiech, Czichos, Jannes Horn - Hector - Clemens (69. Hauptmann), Guirassy (86. Özcan), Schaub, Drexler - Terodde

Schiedsrichter: Cortus

Gelbe Karten: Möller Daehli - Sobiech

Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)

DPA Kenny Prince Redondo (l.) und Jesper Verlaat

Der bislang punktlose SV Sandhausen und der bisherige Tabellenzweite Union Berlin haben sich 0:0 getrennt. Einen Aufreger gab es in der ersten Halbzeit, als Union-Verteidiger Florian Hübner Sandhausens Fabian Schleusner im Strafraum per Bodycheck abräumte. Schiedsrichter Timo Gerach verweigerte den Gastgebern den Elfmeter jedoch. In der 81. Minute hätte der eingewechselte Grischa Prömel die Führung für Union erzielen müssen, verzog jedoch aus wenigen Metern.

SV Sandhausen - Union Berlin 0:0

Sandhausen: Lomb - Klingmann, Kister, Karl, Verlaat, Paqarada (74. Müller) - Linsmayer, Förster (49. Wooten), Jansen - Behrens, Schleusener (83. Gislason)

Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Hübner, Reichel - Schmiedebach - Hedlund (68. Hartel), Prömel, Zulj (82. F. Kroos), Redondo (59. Gogia) - Andersson

Schiedsrichter: Gerach

Gelbe Karten: Förster, Kister - Hedlund, Hübner, Prömel

Zuschauer: 5000

DPA Jubel in Darmstadt

Darmstadt 98 hat in Heidenheim seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Die Gäste gingen durch Marcel Franke früh in Führung (11.) und sicherten sich durch den 1:0-Erfolg den zweiten Tabellenplatz.

1. FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 0:1 (0:1)

0:1 Franke (11.)

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Theuerkauf, Steurer - Griesbeck (74. Schmidt), Andrich - Schnatterer, Thiel (65. Lankford) - Dovedan, Glatzel (46. Pusch)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Höhn, Franke, Sulu, Holland - Medojevic, Kempe - Heller, Jones (89. Rieder) - Dursun, Mehlem (75. Wurtz)

Schiedsrichter: Sather

Gelbe Karten: Dovedan - Franke, Holland

Zuschauer: 10170