2. Bundesliga Hattrick von Kölns Córdoba entscheidet Spitzenspiel gegen St. Pauli

1. FC Köln - FC St. Pauli 4:1 (1:1)

Beim Kölner Sieg gegen St. Pauli war Jhon Córdoba der herausragende Spieler. Der 25-jährige Angreifer erzielte einen Hattrick und steht nun bei zehn Ligatreffern in dieser Saison. Köln hat durch den Heimsieg einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer HSV und dabei ein Spiel weniger absolviert, St. Pauli folgt auf dem dritten Platz.

Córdobas zweites Tor zur 2:1-Führung fiel nach einem sehenswerten Spielzug der Kölner. Johannes Geis spielte einen hohen Ball zu Christian Clemens auf dem rechten Flügel. Der spielte einen scharfen Querpass in den Rücken der Abwehr, wo Córdoba (54. Minute) heranstürmte und den Ball per Direktabnahme in die linke Ecke schoss. Den Hattrick machte der Kolumbianer vier Minuten später komplett. Bei einem Freistoß flankte Geis den Ball zu Córdoba (58.), der den Ball aus sechs Metern ins Tor köpfte. Kölns bester Torjäger Simon Terodde (85.) setzte den 4:1-Schlusspunkt.

Nach einer guten halben Stunde hatte Córdoba (32.) die Gastgeber in Führung gebracht. Simon Terodde traf nach einem Eckball der Kölner aus kurzer Distanz die Latte, den Abpraller verwertete Córdoba zum 1:0. Bei Teroddes Ballkontakt stand der Kolumbianer jedoch knapp im Abseits. Den zwischenzeitlichen Ausgleich brachte Alex Meier (38.), der einen Abpraller von Timo Horn über die Linie schob.

SSV Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 0:3 (0:2)

Parallel zur Partie in Köln gewann Arminia Bielefeld in Regensburg. Im Duell der Tabellennachbarn trafen Fabian Klos (6.), Andreas Voglsammer (25.) und Cédric Brunner (50.). Das 2:0 fiel durch einen Strafstoß. Bei einer Ecke hatte Asger Sørensen die Hände auf Klos Schultern gelegt, der dabei zu Fall ging. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Am Schuss von Voglsammer war Regensburgs Philipp Pentke zwar noch dran, konnte ihn jedoch nicht abwehren.