Zweite Liga Köln feiert sechsten Sieg in Folge

1. FC Heidenheim - 1. FC Köln 0:2 (0:2)



Vorsprung ausgebaut: Köln ist nach dem Sieg gegen Heidenheim dem Aufstieg einen Schritt näher gekommen. Die Kölner gingen bereits nach zehn Minuten durch einen Kopfballtreffer von Dominick Drexler in Führung. Drexler bereite auch das 2:0 vor, das Jhon Córdoba ebenfalls per Kopf erzielte (41. Minute). Es war der sechste Sieg in Folge für die Gäste.

Die Heidenheimer, die unter der Woche nur knapp gegen den FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden waren (4:5), begannen offensiv und gaben bis Spielende fast genauso viele Torschüsse ab (14) wie Köln (17), konnten diese jedoch nicht verwerten. Der FC führt mit derzeit sechs Punkten Vorsprung weiterhin die Tabelle an, hat allerdings noch ein Spiel weniger absolviert (Nachholtermin gegen den MSV Duisburg am Mittwoch, 10. April). Der HSV kann gegen Magdeburg noch nachlegen.

Dynamo Dresden - Union Berlin 0:0

Der Tabellendritte Union verpasste in Dresden die Chance, sich von Verfolger Paderborn abzusetzen. Dynamo konnte sich durch Erich Berko nur eine echte Torchance erarbeiten, die Berliner machten aber zu wenig aus ihrer Überlegenheit. Mit einem Sieg wäre Union bis auf einen Punkt an den HSV herangekommen. Die Berliner konnten seit drei Spielen nicht mehr gewinnen.

SpVgg Greuther Fürth - Darmstadt 98 2:1 (0:0)

Fürth hat mit dem Sieg gegen Darmstadt den Vorsprung auf den Relegationsrang auf 13 Punkte ausgebaut. Paul Seguin mit einem umstrittenen Handelfmeter (64.) und Fabian Reese (82.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Der Anschlusstreffer von Joker Mathias Wittek (90.+4) kam zu spät.