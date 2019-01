Aufstiegs-Mitfavorit 1. FC Köln ist in seinem ersten Pflichtspiel des Jahres bei Union Berlin gestrauchelt. Das Team von Trainer Markus Anfang unterlag in der 2. Bundesliga 0:2 (0:2) und bleibt in der Tabelle als Zweiter (36 Punkte) vier Punkte hinter dem Hamburger SV zurück. Union rückte durch den siebten Heimsieg der Saison am punktgleichen FC St. Pauli (34) vorbei auf Rang drei, der am Saisonende die Aufstiegs-Relegation bringt.

"Wir sind schlecht reingekommen und kriegen mit der nächsten Aktion das zweite Tor", sagte FC-Trainer Markus Anfang bei Sky. Köln war mit zwei prominenten Zugängen gestartet: Der aus Bremen gekommene Florian Kainz begann auf dem linken Flügel, Johannes Geis, vom FC Schalke verpflichtet, spielte im Mittelfeldzentrum. Nicht dabei: Stürmer Anthony Modeste, für den keine Spielberechtigung vorliegt. Man rechne damit, den 30-Jährigen in zwei Wochen einsetzen zu können, sagte FC Geschäftsführer Alexander Wehrle bei Sky.

Nach den Eindrücken vom Abend könnte Köln Modeste gut gebrauchen. Nach Vorarbeit von Suleiman Abdullahi traf Unions Marcel Hartel per Fallrückzieher zum 1:0. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade erst 25 Sekunden gespielt. Im Training versuche er solche Kunstschüsse gerne, sagte Hartel nach der Partie: "Heute hat das perfekt geklappt." Der 23-Jährige hatte bis zum Sommer 2017 in Köln gespielt. Wohl deshalb verzichtete er nach seinem Treffer auf Jubelposen.

Unions Verteidiger Florian Hübner legte per Kopf nach Freistoß-Flanke von Kapitän Christopher Trimmel zum 2:0 nach (30. Minute). Zwischendurch dominierten die Gäste deutlich, konnten aus über 70 Prozent Ballbesitz aber keinen zählbaren Nutzen ziehen.

Gelegenheiten für Köln vergaben unter anderem Dominick Drexler (22./45.) und der Ex-Berliner Simon Terodde (41.). Nach Gelb-Rot für Unions Ken Reichel (66.) spielte der FC lange in Überzahl, doch an der Berliner Defensive kam er kaum noch vorbei.