Modeste-Rückkehr beim 1. FC Köln Traumhafter Einstand, tragisches Ende

SC Paderborn - 1. FC Köln 3:2 (0:1)

Der 1. FC Köln hat in Paderborn eine deutliche Führung aus der Hand gegeben und nach einem Treffer in der Nachspielzeit noch verloren. Nach dem ersten Tor durch Jhon Cordoba (38. Minute) traf Anthony Modeste, der zur Rückrunde nach einem zähen Transfer vom chinesischen Klub TJ Tianhai zum FC zurückgekehrt war, in seinem ersten Einsatz drei Minuten nach seiner Einwechslung (73.). Modeste kamen die Tränen, doch das Kölner Fußball-Märchen bekam noch eine tragische Wendung.

In der 80. Minute kam Paderborns Bernard Tekpetey nach einem Freistoß von der rechten Seite unbedrängt an den Ball und erzielte den Anschlusstreffer. Kurz darauf probierte es Kai Pröger aus der Distanz und schoss den Ball im hohen Bogen über Timo Horn hinweg zum Ausgleich ins FC-Tor (86.). Nach Gelb-Rot für Kölns Florian Kainz (89.) drückte Paderborn und belohnte sich. Modeste verlor den Ball im Mittelfeld, Marlon Ritter marschierte frei zum Kölner Tor und traf zum 3:2 in den Winkel (90.+2).

Das weitere Ergebnis des Abends:

SV Sandhausen - Darmstadt 98 1:1 (1:1)