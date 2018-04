Der 1. FC Nürnberg hat sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0) gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr gemacht. Ondrej Petrak (44. Minute) und Kevin Möhwald (48.) trafen für die Gastgeber und sorgten dafür, dass Nürnberg seinen Vorsprung von fünf Punkten vor Verfolger Kiel auf Platz drei gewahrt und somit beste Chancen auf den direkten Aufstieg hat.

Die Gastgeber dominierten das Spiel in der ersten Halbzeit und kamen nach einer halben Stunde zu ersten Gelegenheiten. Tobias Werner war von einem Abpraller so überrascht, dass er den Ball nicht an Jasmin Fejzic im Braunschweiger Tor vorbeibekam (20.). Auch per Kopfball scheiterte der Flügelstürmer am Keeper (44.). Besser machte es Petrak, der die anschließende Ecke mit einem Schuss aus 20 Metern zur Führung nutzte (44.).

Machen Sie mit bei der großen Fan-Umfrage von SPIEGEL ONLINE

Auch nach der Pause blieb Nürnberg zielstrebiger. Nach einem Durcheinander im Braunschweiger Strafraum erhöhte Möhwald auf 2:0 (48.). Die einzig nennenswerte Chance für die Gäste hatte der eingewechselte Georg Teigl (59.), doch sein Schuss war zu schwach für Fabian Bredlow. Da dem Team von Torsten Lieberknecht offensiv nicht mehr gelang, feierte Nürnberg einen wichtigen Sieg.

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0)

Petrak (44.)

Möhwald (48.)

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Mühl, Leibold - Petrak - Möhwald (89. Brecko), Behrens - Werner, Löwen - Ishak (87. Salli)

Braunschweig: Fejzic - Becker, Tingager, Valsvik , Reichel - Moll, Boland - Hochscheidt (67. Zuck), Schönfeld (10. Yildirim / 46. Teigl)) - Hofmann , Kumbela

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: Leibold - Moll, Tingager

Zuschauer: 40.000