2. Bundesliga Nürnberg feiert ersten Heimsieg der Saison

1. FC Nürnberg - Union Berlin 2:0 (1:0)

Nürnberg hat in der 2. Bundesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Durch das 2:0 über Union steht der Club vorerst auf dem 13. Rang. Dabei sah es gegen die Berliner lange nicht nach einem Erfolg der Gastgeber aus. Bis zum 1:0 durch Kevin Möhwald in der 45. Minute tat sich Nürnberg schwer. Erst kurz vor der Pause nahm das Spiel Fahrt auf, als nacheinander Unions Kristian Pedersen (39. Minute) und Nürnbergs Edgar Salli (43.) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden.

In der zweiten Hälfte drängte Berlin auf den Ausgleich, unter anderem scheiterte Steven Skrzybski an Club-Keeper Thorsten Kirschbaum (79.). Dann schlug Nürnberg erneut zu, der eingewechselte Cedric Teuchert vollendete einen Konter zum 2:0 (83.). Union steht nach der Niederlage auf Platz vier, kann im weiteren Verlauf des achten Spieltags aber noch weiter abrutschen.

Erzgebirge Aue - VfL Bochum 2:4 (2:2)

Die Anfangsphase in Aue hatte es mit vier Treffern innerhalb von 14 Minuten in sich: Erst traf Johannes Wurtz zur Bochumer Führung (2.). Dann gelang Pascal Köpke nach einem Torwartfehler von Manuel Riemann der Ausgleich für den FC Erzgebirge (5.). Auch dem 2:1 durch Simon Skarlatidis ging ein Patzer eines VfL-Profis voraus, Felix Bastians wehrte den Ball direkt vor die Füße des Auers ab (12.). Bis zum 2:2 durch Thomas Eisfeld vergingen wiederum nur zwei Minuten.

Jan Gyamerah brachte in der zweiten Hälfte die Gäste erneut in Führung (69.). In der Schlussphase sah Aues Christian Tiffert noch Gelb-Rot (88.), ehe Peniel Mlapa den Endstand herstellte (90+1.). Bochum verbessert sich durch den Erfolg auf Rang sechs, Aue ist 14.

SV Sandhausen - Dynamo Dresden 2:0 (2:0)

Durch zwei frühe Tore hat Sandhausen den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen Dresden sorgte Andrew Wooten schnell für das 1:0 (8.). Kurz darauf köpfte Verteidiger Tim Kister den Ball nach einer Ecke ins Tor (15.). Die Gäste brauchten bis zur zweiten Hälfte, ehe sie den Druck erhöhen konnten; vor dem Tor fehlte den Dresdnern jedoch die Effizienz. Erich Berko und Niklas Hauptmann vergaben in der 63. Minute die größten Gelegenheiten auf den Anschlusstreffer. In der Tabelle ist Sandhausen (Platz zehn) durch den Erfolg an Dresden (11) vorbeigezogen.