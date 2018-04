Mit einer starken Parade nach einem gefährlichen Freistoß kurz vor dem Abpfiff hat Torwart Fabian Bredlow den Sieg für den 1. FC Nürnberg perfekt gemacht. Der Club gewann sein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim 3:2 (3:1). Nürnberg schaffte es, einen Rückstand noch vor der Pause zu drehen. Damit schließt der Tabellenzweite zu Spitzenreiter Düsseldorf auf, der am Vorabend gegen Bochum verloren hatte.

1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 3:2 (3:1)

0:1 Verhoek (28.)

1:1 Behrens (29.)

2:1 Löwen (31.)

3:1 Stefaniak (38.)

3:2 Dovedan (52.)

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Mühl, Leibold - Erras (74. Petrak) - Möhwald (86. Palacios), Behrens - Stefaniak, Löwen - Ishak (46. Tobias Werner)

Heidenheim: Kevin Müller - Robert Strauß (37. Busch), Steurer (46. Dovedan), Beermann, Feick - Mathias Wittek - Theuerkauf, Titsch-Rivero - Schnatterer, Thiel - Verhoek (29. Glatzel)

Schiedsrichter: Pfeifer

Gelbe Karten: Tobias Werner, Möhwald - Robert Strauß, Thiel, Titsch-Rivero

Zuschauer: 29.351

DPA Darmstadts Wilson Kamavuaka (l) und Kiels Patrick Herrmann

Kiel ist es in seinem Heimspiel gegen Darmstadt 98 nicht gelungen, am Tabellennachbarn aus Nürnberg dranzubleiben. Die Partie endete 0:0. Holstein liegt damit vier Punkte hinter den Franken, Ingolstadt und Regensburg können am Sonntag bis auf drei Punkte an die Norddeutschen heranrücken.

Holstein Kiel - Darmstadt 98 0:0 (0:0)

Kiel: Kronholm - Patrick Herrmann, Schmidt, Kinsombi, Lenz - Peitz (81. Karazor), Mühling - Schindler, Seydel (74. Lewerenz) - Weilandt, Ducksch (88. Siegschlag)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Großkreutz, Bregerie, Sulu, Jones - Kamavuaka (69. Medojevic), Stark - Tobias Kempe, Ji - Mehlem (88. Atik), Boyd (90.+3 Artur Sobiech)

Schiedsrichter: Rohde

Gelbe Karten: Patrick Herrmann, Peitz, Weilandt - Mehlem

Zuschauer: 10.483

Erzgebige Aue konnte sein Spiel gegen den FC St. Pauli gewinnen, da Mario Kvesic in der 83. Minute beim Elfmeter die Ruhe behielt und zum 2:1 (1:1)-Endstand traf. Durch den Sieg klettert vorerst auf den achten Tabellenplatz.

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli 2:1 (1:1)

1:0 Fandrich (25.)

1:1 Bouhaddouz (44.)

2:1 Kvesic (82., Foulelfmeter)

Aue: Männel - Kalig, Tiffert, Dennis Kempe - Rizzuto, Riese, Fandrich, Hertner - Köpke (89. Bunjaku), Nazarov (76. Kvesic), Munsy (86. Wydra). - Trainer: Drews

St. Pauli: Himmelmann - Park, Ziereis, Avevor, Buballa (83. Lasse Sobiech) - Dudziak, Buchtmann - Sahin, Möller Daehli (70. Neudecker) - Allagui (80. Diamantakos), Bouhaddouz. - Trainer: Kauczinski

Schiedsrichter: Günsch

Gelbe Karten: Hertner, Rizzuto - Dudziak, Buchtmann, Buballa, Bouhaddouz

Zuschauer: 14.700

DPA Philipp Hosiner akrobatisch

Union Berlin hat sein Heimspiel gegen den MSV Duisburg nicht gewinnen können. Die Partie endete 0:0. Beide Teams stehen im Mittelfeld der Tabelle und können noch in beide Richtungen wandern.

Union Berlin - MSV Duisburg 0:0 (0:0)

Berlin: Busk - Torrejon (75. Hartel), Leistner, Friedrich - Prömel (61. Hedlund), Kroos - Trimmel, Pedersen - Daube - Skrzybski, Hosiner

Duisburg: Flekken - Wiegel (84. Poggenberg), Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt, Fröde - Engin (90.+4 Klotz), Stoppelkamp - Iljutcenko (90.+1 Onuegbu), Tashchy

Schiedsrichter: Heft

Gelbe Karten: Trimmel -

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)