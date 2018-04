Der 1. FC Nürnberg hat sich zum Abschluss des 31. Spieltags 3:1 (2:1) bei Holstein Kiel durchgesetzt. Georg Margreitter (9. Minute) und Hanno Behrens (25., 51.) erzielten die Treffer für die Gäste, Kiels Kingsley Schindler gelang per Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich (12.).

Durch den Sieg hat der Club (54 Punkte) auf Platz Tabellenplatz zwei fünf Punkte Vorsprung auf die drittplatzierten Kieler (49) und liegt sieben Punkte vor dem Vierten Jahn Regensburg (47). Bereits am kommenden Spieltag könnte Nürnberg durch einen Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig aufsteigen. Kiel und Regensburg werden in den letzten drei Spielen wohl um den Relegationsplatz drei kämpfen, auch wenn Arminia Bielefeld und der VfL Bochum mit jeweils 44 Punkten noch theoretische Chancen haben.

Valentini bereitet zwei Treffer vor

In einer temporeichen Anfangsphase brachte Margreitter den Club nach einer Flanke von Enrico Valentini per Kopf in Führung. Knapp zwei Minuten später stand Margreitter erneut im Mittelpunkt: Der Innenverteidiger foulte Kiels Dominick Drexler im Strafraum, Referee Harm Osmers entschied auf Foulelfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte Schindler souverän. Noch vor der Halbzeit ging Nürnberg erneut in Führung: Behrens köpfte eine Freistoßflanke von Valentini zum 2:1 ein. Der Club hatte weitere gute Chancen und hätte zur Halbzeit auch höher führen können.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur sechs Minuten, bis Behrens seinen zweiten Treffer köpfte. Ein Schuss von Tobias Werner war von der Kieler Defensive abgefälscht worden und landete im Fünfmeterraum. Behrens nutzte die Unordnung in der Viererkette der Gastgeber und traf aus kurzer Distanz. In der Folge investierte Kiel viel in die Offensive, ein Treffer resultierte daraus jedoch nicht. Es blieb beim 3:1 für Nürnberg.

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 1:3 (1:2)

0:1 Margreitter (9.)

1:1 Schindler (12., Foulelfmeter)

1:2 Behrens (25.)

1:3 Behrens (51.)

Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, Lenz - Kinsombi - Schindler, Drexler, Mühling (73. Peitz), Weilandt - Ducksch

Nürnberg: Kirschbaum - Valentini, Margreitter, Mühl, Sepsi - Erras (24. Petrak), Löwen - Möhwald (87. Brecko), Behrens, Werner (68. Zrelak) - Ishak

Schiedsrichter: Osmers

Gelbe Karten: Seydel - Mühl, Valentini

Zuschauer: 13.400

Die weiteren Ergebnisse am 31. Spieltag:

Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 3:0 (2:0)

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

Erzgebirge Aue - MSV Duisburg 1:3 (0:0)

Jahn Regensburg - FC St. Pauli 3:1 (2:0)

SV Sandhausen - SV Darmstadt 1:1 (1:0)

1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:0)

Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld 0:0

Greuther Fürth - VfL Bochum 1:1 (1:0)