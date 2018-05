Zweite Liga Nürnberg wieder erstklassig, Kiel in der Relegation

Am vorletzten Zweitligaspieltag hat der 1. FC Nürnberg die Rückkehr in die 1. Bundesliga perfekt gemacht. Der Club gewann 2:0 (1:0) in Sandhausen, damit ist der direkte Aufstieg geschafft. Holstein Kiel holte beim 1:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf ein Unentschieden heraus und steht auch aufgrund der Patzer der Verfolger als Dritter sicher in der Relegation.

Spannend wird es am letzten Spieltag dagegen in der Frage, wer neben dem 1. FC Kaiserslautern absteigen muss. Am schlechtesten sieht es für Greuther Fürth aus. Der Nürnberger Lokalrivale spielte gegen den MSV Duisburg nur 2:2 (1:0) und bleibt Vorletzter. Aber auch Eintracht Braunschweig (0:2 gegen den FC Ingolstadt) und Erzgebirge Aue (0:0 gegen Dynamo Dresden) müssen weiter zittern. Das gilt auch für Darmstadt 98 trotz eines wichtigen 3:0 (1:0)-Erfolgs bei Jahn Regensburg.

Gerettet haben sich dagegen der FC St. Pauli durch ein 1:0 (1:0) über Arminia Bielefeld und Union Berlin, das den VfL Bochum 3:1 (1:0) bezwang. Der 1. FC Kaiserslautern verabschiedet sich am Betzenberg mit einem 1:0 über den 1. FC Heidenheim von seinen Anhängern in der 2. Liga.

