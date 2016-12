2. Liga 1860 trotzt Heidenheim einen Punkt ab

1860 München - FC Heidenheim 1:1 (1:0)

Nach zuletzt einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien reichte es für 1860 München auch gegen den Tabellenvierten aus Heidenheim nur zu einem Unentschieden. Im Anschluss an einen starken Beginn der Gäste kam Sechzig mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie. Vor 17.000 Zuschauern erzielte Sascha Mölders die Münchner Führung (27. Minute). Einen Freistoß aus dem Halbfeld war von Mannschaftskapitän Jan Mauersberger per Kopf in den Strafraum verlängert worden. Dort stand Stürmer Mölders frei, der mit einer Volleyabnahme zu seinem dritten Saisontor abschließen konnte.

Im Vorfeld hatten die Gäste bereits Glück, dass Schiedsrichter Robert Kempter nach einem grenzwertigen Körpereinsatz im Strafraum von Arne Feick gegen Daylon Claasen nicht auf Strafstoß entschieden hatte (36.). Nach dem Seitenwechsel blieb dem Referee jedoch keine andere Wahl, als auf Elfmeter für den FCH zu entscheiden. Münchens 19-jähriger Felix Uduokhai hatte Feick im eigenen Sechzehner zu Fall gebracht, Heidenheims Kapitän verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (72.). München steht damit weiter auf Platz 14, Heidenheim verteidigt seinen vierten Rang.

Union Berlin - Greuther Fürth 1:1 (0:0)

Im Anschluss an einen schwungvollen Start von Union verflachte die Partie zusehends, klare Torchancen ergaben sich auf beiden Seiten selten. Die zweite Hälfte begann jedoch furios: Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff kam Fürths Mathis Bolly nach einem Missverständnis zwischen dem Berliner Torwart Jakob Busk und Stephan Fürstner unverhofft an den Ball, schoss den Ball anschließend aus 25 Metern allerdings knapp am rechten Pfosten des verwaisten Tors vorbei (46.). Auch Fürth vergab kurz darauf eine hochkarätige Torchance. Steven Skrzybski hatte den Ball von der Grundlinie in die Mitte gepasst, Daniel Kreilach verzog seinen Abschluss jedoch deutlich (47.).

Verteidiger Toni Leistner machte es dann besser: Er setzte sich im Sprungduell gegen seinen Bewacher durch, sodass er eine Freistoßhereingabe von Felix Kroos zu seinem ersten Saisontreffer ins lange Eck köpfen konnte (65.). Beim Ausgleich hatte Union gleich doppeltes Pech: Erst blockte die Unparteiische Bibiana Steinhaus unabsichtlich einen Befreiungsschlag der Berliner, der anschließende Abschluss des eingewechselten Serdar Dursun wurde abgefälscht und senkte sich unhaltbar über Busk hinweg ins Tor (80.). In der Folge drängte Union zwar auf den Siegtreffer, doch der gelang nicht mehr.

Berlin hält mit 28 Zählern auf Platz fünf den Kontakt zur Spitzengruppe der Liga. Für Fürth riss eine Serie von zuvor sechs Erfolgen bei Union, mit 20 Punkten verharren die Kleeblätter vorerst weiter auf Platz zwölf.

Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)

Aue hat auch gegen Düsseldorf seine schlechte Heimbilanz nicht aufbessern können und bleibt mit fünf Punkten aus nun acht Partien im eigenen Stadion die heimschwächste Mannschaft der Liga. Im ersten Durchgang vergab Aues Cebio Soukou die aussichtsreichste Gelegenheit zur Führung: Gleich zweimal wurden seine Schussversuche aus fünf Metern von Lukas Schmitz geblockt (36.). Auch in den zweiten 45 Minuten waren die Erzgebirgler das aktivere Team, konnten ihr Chancenplus jedoch nicht in drei Punkte ummünzen. Top-Angreifer Pascal Köpke (bisher sieben Saisontore) traf aus zentraler Position von der Strafraumgrenze lediglich den rechten Pfosten, sodass es am Ende zu einer Punkteteilung kam. Aue verpasst damit den Sprung aus dem Tabellenkeller und rangiert weiter auf dem vorletzten Platz, die Fortunen sind Sechster.