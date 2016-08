Zweite Liga: 1860 verpasst Sieg in Karlsruhe, Fürth jubelt spät

Karlsruher SC - 1860 München 0:0

Für Karlsruhe und 1860 München war es das zweite Aufeinandertreffen innerhalb von nur einer Woche. Am vergangenen Samstag standen sich die Klubs in der ersten Runde des DFB-Pokals gegenüber, 1860 entschied das umkämpfte Spiel spät 2:1 für sich. Auch diesmal war die Partie, in der es kaum Torchancen gab, ausgeglichen. Für den ersten Aufreger sorgte KSC-Profi Manuel Torres, der nach zwei Gelben Karten binnen sechs Minuten vom Platz flog (57. Minute).

Trotz Überzahl gelang es den Münchnern aber auch in der Folge nicht, Dauerdruck zu entfachen. Ob Ivica Olic, Stefan Aigner oder Karim Matmour - die vor der Saison verstärkte Offensive der 60er war harmlos. Die beste Chance des Spiels vergab der für Olic eingewechselte Stefan Mugosa per Kopfball aus fünf Metern (83.), danach hatte 1860 noch weitere Möglichkeiten, doch es blieb beim 0:0.

SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue 3:2 (1:0)

Zweiter Saisonsieg: Greuther Fürth hält Anschluss an die Tabellenspitze. Die Partie gegen Aufsteiger Aue hätte bereits mit einem frühen Tor beginnen können: In der achten Minute vergab Fürths Veton Berisha nach einem Steilpass frei vor dem Tor. Danach wurde es zäh, beiden Teams fehlten lange die Aktionen im Strafraum. Besser wurde es auch nicht, als Fürth nach einem unglücklichen Foul von Steve Breitkreuz einen Foulelfmeter erhielt und Robert Zulj den fälligen Strafstoß kläglich vergab - der Ball flog weit über das Tor (32.). Sekunden später verpasste erneut Berisha die Führung. Kurz vor der Pause gelang schließlich Sebastian Freis mit einer Einzelaktion das verdiente 1:0 für die Spielvereinigung (39.).

Für das 2:0 sorgte Serdar Dursun in der 47. Minute. Khaled Narvey hatte den Ball scharf vor das Tor geflankt. In der Folge erspielte sich Fürth weiter Chancen, verpasste aber die Entscheidung und kassierte den Anschlusstreffer: Mario Kvesic vollendete seinen sehenswerten Sololauf zum 1:2 (62.). Danach spielte Aue immer mutiger - und wurde belohnt durch ein Eigentor: Nach einem Angriff über die rechte Seite lenkte der Fürther Marcel Franke den Ball unglücklich ins eigene Tor (78.). Nach der Gelb-Roten Karte an Christian Tiffert (88.) gelang den Fürthern aber doch noch der Erfolg. Franke erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer per Kopf.