2. Fußball-Bundesliga Arminia Bielefeld verpasst Anschluss nach oben

1:1 in Fürth, 0:0 in Braunschweig - die 2. Fußball-Bundesliga bleibt auch vier Spieltage vor Schluss extrem ausgeglichen. Arminia Bielefeld hätte mit einem Sieg in Braunschweig nah an den Relegationsplatz drei heranrücken können, so bleibt es jedoch beim Rückstand von fünf Punkten auf Holstein Kiel. Greuther Fürth und der VfL Bochum treten nach dem 1:1 ebenfalls auf der Stelle.

Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld 0:0

Braunschweig: Fejzic - Becker, Tingager, Valsvik, Reichel - Moll, Boland - Hochscheidt (87. Yildirim), Abdullahi (90. Biada) - Hofmann (71. Kumbela), Teigl

Bielefeld: Ortega - Dick, Weigelt, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz - Massimo (60. Staude), Kerschbaumer (75. Weihrauch) - Klos, Voglsammer (90.+3 Hemlein)Schiedsrichter: Sather (Grimma)

Zuschauer: 22.285

Gelbe Karten: Becker (2) - Dick (5)

DPA Fürth gegen den VfL Bochum

Greuther Fürth - VfL Bochum 1:1 (1:0)

1:0 Dursun (27.)

1:1 Hinterseer (82.)

Fürth: Burchert - Hilbert, Maloca, Caligiuri, Maximilian Wittek - Gugganig - Gjasula, Aycicek (87. Reese) - Ernst (90.+2 Sararer), Narey (83. Raum) - Dursun

Bochum: Riemann - Gündüz (46. Eisfeld), Fabian, Gyamerah, Soares - Losilla, Tesche (73. Wurtz) - Robbie Kruse, Stöger, Sam (90.+1 Serra) - Hinterseer

Schiedsrichter: Kempter

Zuschauer: 8820

Gelbe Karten: Narey (4), Ernst (4), Dursun (2) - Fabian (3)