2. Fußball-Bundesliga Darmstadt kann nicht mehr gewinnen

Die Krise von Bundesliga-Absteiger Darmstadt hält an. Auch gegen Sandhausen gelang der Mannschaft von Trainer Torsten Frings kein Sieg. Damit ist 98 im achten Zweitligaspiel in Serie ohne einen Erfolg geblieben. Mit 17 Punkten bleibt Darmstadt vorerst Elfter, kann im Laufe dieses 14. Spieltags in der Tabelle aber noch abrutschen. Sandhausen hält weiter den Anschluss an Rang drei. Bielefeld und Braunschweig bleiben nach ihrem Remis im Tabellenmittelfeld.

Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:2 (0:1)

0:1 Sukuta-Pasu (17.)

0:2 Sukuta-Pasu (71.)

1:2 Banggaard (84.)

Darmstadt: Mall - Großkreutz, Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka (41. Stark), Altintop - Sirigu (67. Sobiech), von Haacke (40. Maclaren), Mehlem - Boyd. Trainer: Frings

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Knipping, Paqarada (39. Karl) - Linsmayer, Kulovits (56. Jansen) - Daghfous, Stiefler - Sukuta-Pasu, Höler (87. Derstroff). Trainer: Kocak

Schiedsrichter: Dietz (München)

Gelbe Karten: Altintop, Banggaard, Holland, Großkreutz, Mehlem, Sulu / Daghfous, Jansen

Zuschauer: 14.650

DPA Bielefelds Patrick Weihrauch (r.), Braunschweigs Ken Reichel

Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig 2:2 (1:0)

1:0 Schütz (7.)

1:1 Abdullahi (56.)

1:2 Hochscheidt (64.)

2:2 Putaro (90.)

Bielefeld: Ortega - Dick, Weigelt, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz (85. Brandy) - Weihrauch (70. Hemlein), Staude (78. Putaro) - Voglsammer, Klos. Trainer: Saibene

Braunschweig: Fejzic - Becker, Breitkreuz, Valsvik, Reichel - Samson - Khelifi (73. Zuck), Yildirim (68. Schönfeld), Hochscheidt, Hernandez - Abdullahi (79. Tietz). Trainer: Lieberknecht

Schiedsrichter: Waschitzki (Essen)

Gelbe Karten: Prietl, Voglsammer/ Breitkreuz, Khelifi

Zuschauer: 16.367