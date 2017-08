2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern steckt im Keller fest

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt auch nach dem vierten Spieltag der 2. Bundesliga ohne Sieg. Der FCK spielte gegen Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1) und liegt in der Tabelle mit zwei Punkten nur auf Platz 17. Aufstiegsanwärter Braunschweig liegt ebenfalls nur auf Platz neun. Onel Hernández hatte Braunschweig in Führung gebracht (27. Minute), Gervane Kastaneer gelang zehn Minuten vor Schluss der verdiente, aber in der Entstehung glückliche Ausgleichstreffer.

Braunschweig war auch ohne den fehlenden Angreifer Christoffer Nyman in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nyman spielt mit der schwedischen Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Bulgarien und musste dafür bereits abgestellt werden. In der Offensive sorgte stattdessen Salim Khelifi für Gefahr. Erst scheiterte er selbst freistehend an FCK-Keeper Marius Müller (17.), dann bereitete er den Führungstreffer von Hernández vor (27.).

Der FCK kam erst in der zweiten Halbzeit zur ersten guten Torgelegenheit: Osayamen Osawe traf mit seinem Kopfball aber nur die Unterkante der Latte (50.). Anschließend war Kaiserslautern sogar das dominierende Team. Zwingende Möglichkeiten spielte sich die Mannschaft aber kaum heraus - zwei Treffer nach vier Spieltagen stehen sinnbildlich für Lauterns Offensive. Der Ausgleichstreffer war eher ein Zufallsprodukt: Braunschweigs Ken Reichel fälschte eine eigentlich ungefährliche Hereingabe von Gervane Kastaneer unhaltbar ins eigene Tor ab (80.).

Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1)

0:1 Hernández (27.)

1:1 Kastaneer (80.)

Kaiserslautern: M. Müller - Kessel, Vucur, Correia - Mwene (46. Kwadwo), Halfar (41. Fechner), Albaek (78. Spalvis), Guwara - Atik - Osawe, Kastaneer

Braunschweig: Fejzic - Becker, Baffo, Valsvik, Reichel - Samson, Boland - Khelifi (90. Hochscheidt), Zuck (71. Biada) - Hernández, Abdullahi (87. Dacaj)

Schiedsrichter: Kampka

Zuschauer: 20.100

Gelbe Karten: Kessel, Correia, Albaek / Samson, Zuck, Fejzic, Reichel