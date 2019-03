Zweite Liga Terodde trifft dreifach, Köln setzt sich ab

1. FC Köln - Arminia Bielefeld 5:1 (2:0)

Erst vor drei Tagen war Werner Spinner als Präsident des 1. FC Köln zurückgetreten, der Streit über die Hintergründe der Entscheidung hält an. Aber trotz der Aufregung im Verein hat die Mannschaft gegen Bielefeld den dritten Sieg in Folge gefeiert.

Simon Terodde erzielte drei Treffer (zweimal per Kopf und einmal nach einer flachen Hereingabe) und steht damit nun bei 26 Saisontoren. Vor zwei Jahren wurde er mit 25 Treffern für den VfB Stuttgart Torschützenkönig der Liga. Die übrigen Treffer erzielten Dominick Drexler per Heber (14.) und Jhon Córdoba nach einem starken Solo (48.).

Durch den Sieg setzt sich der FC vorerst an der Tabellenspitze ab. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Union Berlin beträgt derzeit vier Punkte. Allerdings kann der Hamburger SV durch einen Sieg im Stadtderby gegen St. Pauli wieder auf einen Punkt heranrücken (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

SV Darmstadt - Holstein Kiel 3:2 (2:1)

In der zweiten Hälfte gab es innerhalb von vier Minuten einen Platzverweis und zwei Tore. Erst musste Kiels Jonas Meffert mit Gelb-Rot vom Platz (61.). Dann traf Darmstadts Marcel Franke per Kopf zum 3:1 (62.), bevor Alexander Mühling Holstein durch einen unberechtigten Handelfmeter wieder heranbrachte (65.). In der ersten Hälfte hatten Marvin Mehlem (19.) und Serdar Dursun (41.) die Gastgeber zweimal in Führung gebracht und Mathias Honsak (33.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Erzgebirge Aue - SC Paderborn 2:1 (1:0)

Im Mittelpunkt der Partie stand Emmanuel Iyoha: Erst erzielte er die frühe Führung (11.). Dann ging er ins Laufduell mit Uwe Hünemeier, der Paderborner wusste sich nur mit einem Foul zu helfen und musste wegen einer vermeintlichen Notbremse mit Rot vom Platz. Die Entscheidung war aber sehr fragwürdig. In Hälfte zwei bereitete Iyoha das 2:0 durch Philipp Zulechner vor (81.), Babacar Gueye gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Jahn Regensburg - MSV Duisburg 1:1 (1:0)

Duisburg ist zum dritten Mal in Folge ungeschlagen geblieben, bleibt aber auf dem 16. Rang und damit auf dem Relegationsplatz. Kevin Wolze rettete den Gästen durch einen Foulelfmeter einen Punkt (67.). In der ersten Hälfte hatte Hamadi Al Ghaddioui Regensburg in Führung gebracht (39.). Regensburg ist durch das Remis weiter Achter.