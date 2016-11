Zweite Liga Dynamo siegt deutlich in Düsseldorf, Nürnberg bezwingt Aue

Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 0:3 (0:2)

13 Jahre lang hatte Andreas Lambertz für die Fortuna gespielt, bei seiner ersten Rückkehr nach Düsseldorf zeigte der Mittelfeldspieler jedoch keinerlei Mitleid mit seinem alten Verein. In Diensten von Dynamo Dresden war Lambertz maßgeblich beteiligt am schnellsten Treffer der laufenden Zweitligasaison. Der 32-Jährige passte den Ball auf Niklas Hauptmann, der nach 27 Sekunden per Außenristdropkick zur frühen Führung traf. Dynamo blieb spielbestimmend - und belohnte sich: Akaki Gogia war mit einem Fernschuss aus halbrechter Position erfolgreich, der sich über Fortunen-Keeper Michael Rensing hinweg an den Innenpfosten senkte und von dort ins Tor sprang (26. Minute). Zuvor war die Dresdner Leihgabe aus Brentford mit einer Direktabnahme aus 13 Metern noch an Rensing gescheitert (13.). Erich Berko verpasste nur wenige Momente nach dem Führungstor einen Doppelschlag, als der Flügelstürmer den Ball ans Lattenkreuz schoss (27.).

Nach dem Seitenwechsel sorgte Gogia dann allerdings schnell für die Entscheidung. Düsseldorf intensivierte seine Angriffsbemühungen, und der Aufsteiger nutzte die Räume durch einen Konter, an dessen Ende Gogia aus kurzer Distanz zum 3:0 einschob (50.). Die Fortuna verpasste damit die Chance, sich zumindest zwischenzeitlich auf Platz zwei der Tabelle vorzuschieben, Dresden steht nun punktgleich mit Düsseldorf auf dem siebten Platz.

Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:1)

Die Abstiegssorgen von Aue haben sich nach der dritten Niederlage in Folge weiter vergrößert. Die Mannschaft von Trainer Pawel Dotschew war zwar lange gegen Nürnberg das bessere Team, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Gegen den Spielverlauf traf Nürnbergs Kevin Möhwald kurz vor der Pause zur Führung (44.), die Vorlage hatte der ehemalige Auer Tobias Kempe gegeben.

Nach einer knappen Stunde gelang Nicky Adler der zwischenzeitliche Ausgleich (60.), eine Kopfballablage des eingewechselten Fabio Kaufmann vollstreckte der Angreifer problemlos zu seinem zweiten Saisontor. Doch Nürnbergs Guido Burgstaller bestätigte seine gute Form und erzielte per Kopfstoß seinen achten Treffer in den vergangenen sieben Spielen (77.). Aue bleibt als Sechzehnter weiter im Tabellenkeller, Nürnberg macht vorübergehend einen Rang gut und findet sich auf Platz acht wieder.

FC Heidenheim - Karlsruher SC 2:1 (1:1)

Der FCH hat sich offensichtlich gut von der Vorwochen-Niederlage in Bochum erholt, ging aber zunächst in Rückstand: Karlsruhes Hiroki Yamada erzielte im Anschluss an einen Eckball per Kopf die Führung für das bis dahin dominantere Gästeteam (28.). Im baden-württembergischen Duell besorgte Marc Schnatterer jedoch noch vor der Halbzeit mit dem zweiten Torschuss seiner Mannschaft den Ausgleich. Nachdem der Schiedsrichter ein Einsteigen von Manuel Torres gegen Heidenheims Tim Skarke als regelwidrig eingestuft und auf Strafstoß entschieden hatte, versenkte der FCH-Kapitän sicher (36.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs traf Arne Feick anschließend nur die Querlatte (45.+2). Dank des späten Siegtreffers durch Sebastian Griesbeck aus kurzer Entfernung (82.) springt Heidenheim dennoch auf Platz zwei, der KSC belegt Platz 14.