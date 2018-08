Die Polizei in Sachsen steht vor einem heißen Wochenende: In Chemnitz sind nach den Ereignissen der vergangenen Tage zahlreiche Demonstrationen angekündigt. Das hat Konsequenzen - auch für den Fußball: Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV findet nicht statt.

Landespolizeipräsident Jürgen Georgie fürchtet, dass wegen der zahlreichen Demonstrationen in und um Chemnitz nicht mehr genug Einsatzkräfte zur Verfügung stünden, um auch noch das Zweitligaspiel am Samstag entsprechend zu begleiten. "Wir haben daher darum gebeten, die morgige Partie zu verlegen", sagte Georgie vor Pressevertretern. Die DFL hat diesem Antrag entsprochen und die Partie abgesagt - wenn auch nicht ganz freiwillig.

Liebe HSVer, leider müssen wir euch mitteilen, dass unsere morgige Partie gegen @DynamoDresden von der DFL abgesagt wurde. Die Absage erfolgt auf Anweisung des Staatsministeriums des Innern des Landes Sachsen.

Zur Stellungnahme der DFL ➡ https://t.co/Ki4ZeFRCcz pic.twitter.com/Ef5CyB0Uzx — Hamburger SV (@HSV) August 31, 2018

"Auf Weisung des Staatsministeriums des Innern des Landes Sachsen hat die DFL Deutsche Fußball Liga heute das für den morgigen Samstag geplant gewesene Spiel der 2. Bundesliga zwischen der SG Dynamo Dresden und dem Hamburger SV abgesagt", teilte die DFL am Abend mit und fügte an: "Hintergrund ist eine Verfügung des Staatsministeriums, dass aufgrund von Demonstrationen in Chemnitz am Samstag für das Spiel in Dresden vorgesehene Polizeikräfte dort nicht zur Verfügung stehen können."

Ein neuer Termin für das Spiel steht noch nicht fest. Die DFL schrieb, "sie bedauert die Absage, respektiert gleichwohl die Entscheidung des Staatsministeriums des Innern.

