Zweite Liga Braunschweig nur Remis, Aue siegt in letzter Minute

Würzburger Kickers - Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0)

Beim Aufeinandertreffen des Tabellensechsten gegen den Ersten aus Braunschweig waren die Hausherren lange Zeit die spielbestimmende Mannschaft. Aus einer gesicherten Defensive heraus wurde die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach wiederholt über Umschaltaktionen gefährlich. Würzburgs Offensivspieler Valdet Rama brachte die Kickers mit einem Schlenzer aus zentraler Position in Führung (34. Minute).

Im zweiten Durchgang stellte die Eintracht auf eine Dreierkette in der Abwehr um und forcierte seine Angriffsbemühungen - und wurde dafür tatsächlich belohnt: Nachdem Flügelspieler Onel Hernández zunächst noch freistehend an Würzburgs Schlussmann Robert Wulnikowski gescheitert war, brachte die darauffolgende Ecke den Ausgleich. Der schwedische Mittelstürmer Christoffer Nyman verwertete eine Kopfballverlängerung auf den zweiten Pfosten zum 1:1-Endstand (90.+1).

Erzgebirge Aue - FC Heidenheim 2:1 (0:0)

Im Anschluss an eine ereignisarme erste Halbzeit nahm die Partie erst nach dem Seitenwechsel an Fahrt auf. Aues Angreifer Pascal Köpke staubte zur Führung der Erzgebirgler ab, nachdem FCH-Keeper Kevin Müller einen Fernschuss nach vorne hatte abklatschen lassen (56.). Es war der achte Saisontreffer des 21-Jährigen. In der Folge drängten die Gäste auf den Ausgleich.

Erst scheiterte Arne Feick noch mit einem Kopfball an der Querlatte (64.), zwanzig Minuten später brachte jedoch Stürmer John Verhoek den Ball im Nachsetzen aus kurzer Distanz über die Linie (84.). Aue zeigte sich allerdings unbeeindruckt und schlug in der Schlussminute der Begegnung zurück. Der eingewechselte Dimitrij Nazarov ließ nach einem Solo-Lauf mit einem präzisem Abschluss an den linken Innenpfosten die Zuschauer im Erzgebirgsstadion jubeln (90.). Dank des vierten Erfolgs in der laufenden Spielzeit rückt Aue zwischenzeitlich von Relegationsrang 16 auf den 15. Platz vor, Heidenheim bleibt vorerst Fünfter.

