Zweite Liga Hattrick! Kutschke besiegt Braunschweig

Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig 3:2 (0:1)

Eintracht Braunschweig hat den dritten Sieg in Folge verpasst. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht verlor bei Dynamo Dresden, bleibt mit 25 Punkten aber Spitzenreiter. Die Verfolger Union Berlin (20 Punkte), FC Heidenheim (19) und der VfB Stuttgart (19) können am elften Spieltag der zweiten Liga aber näher heranrücken. Dresden liegt nach dem dritten Heimsieg der Saison auf Platz acht.

Das Spiel hatte mit einer Verspätung von 15 Minuten begonnen, weil zu viele Fans aus Braunschweig wegen eines Staus verspätet am Stadion angekommen waren. Der Tabellenführer kam trotzdem gut in die Partie und nutzte gleich die erste Torchance zur Führung. Dominick Kumbela leitete einen Schuss von Patrick Schönfeld an die Latte weiter, am schnellsten reagierte Onel Hernández und köpfte aus kurzer Distanz ein. Die Braunschweiger taten danach in der Offensive nur noch das Nötigste, standen in der Abwehr aber sehr gut und ließen wenig zu.

Und auch im zweiten Durchgang startete die Eintracht furios und kam durch Kumbela zum zweiten Treffer (52.). Bis zur 69. Minute sah es nach dem neunten Saisonsieg aus, doch Dresden bewies große Moral. Ein Abwehrfehler der Gäste ermöglichte Stefan Kutschke den Anschlusstreffer (69.), wenig später staubte der Stürmer sogar zum Ausgleich ab (74.). Und Kutschke hatte noch nicht genug, er schloss einen Konter zum Hattrick ab (81.).

1860 München - Erzgebirge Aue 6:2 (3:1)

Auch dank einer krassen Fehlentscheidung von Schiedsrichter Thorben Siewer hat 1860 München den Negativlauf gestoppt und den zweiten Heimsieg der Saison gefeiert. Nach vier Niederlagen in Folge führten die Löwen bereits 2:1, als Siewer den Auer Sebastian Hertner wegen eines vermeintlichen Handspiels auf der Torlinie mit der Roten Karte bestrafte und auf Elfmeter entschied (42.). Hertner traf den Ball im Liegen deutlich mit dem Kopf. Michael Liendl ließ sich die Chance zum 3:1 nicht nehmen und in Überzahl ließen sich die Münchner den Erfolg nicht mehr nehmen.

Zuvor hatte Levent Aycicek mit einem abgefälschten Freistoß zur Führung getroffen (16.), Liendl einen an Ivica Olic verursachten Foulelfmeter verwandelt (23.) und Pascal Köpke den Anschlusstreffer erzielt (28.). In der zweiten Halbzeit erzielte Sascha Mölders das vierte Tor für 1860 (49.), aber Aue gab sich nicht auf. Cebio Soukou verkürzte (55.) und in der Folge war von der Überzahl der Löwen wenig zu erkennen. Doch mit einem Konter sorgte Aycicek wieder für den alten Abstand (72.), der eingewechselte Daniel Adlung traf zum Endstand (90.).

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 1:0 (0:0)

Die Arminia hat nach der Entlassung von Rüdiger Rehm unter Interimstrainer Carsten Rump den ersten Saisonsieg gefeiert. In einer niveauarmen Partie sah es lange nach einem torlosen Remis aus, auch weil Manuel Junglas die größte Bielefelder Torchance vergab, als er in der 39. Minute mit einem Elfmeter an Sandhausens Torhüter Marco Knaller scheiterte. Der eingewechselte Andreas Voglsammer stand in der Schlussphase nach einem Eckball dann aber richtig und staubte zum Siegtreffer ab.

In der Tabelle bleibt die Arminia mit acht Punkten auf dem vorletzten Platz, kann am Montag aber auf den 18. Rang zurückfallen, wenn der FC St. Pauli im Heimspiel den 1. FC Nürnberg hoch besiegt.