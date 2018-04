Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden haben den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst. Das Duell der beiden abstiegsbedrohten Teams endete 1:1 (1:1). In der Tabelle haben beide Mannschaften 37 Punkte und damit nur drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Haris Duljevic brachte die Gäste in Führung (8. Minute). Für die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht, der zuvor drei Heimsiege am Stück gelungen waren, erzielte Philipp Hofmann (23.) den Ausgleichstreffer.

Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden 1:1 (1:1)

0:1 Duljevic (8.)

1:1 Hofmann (23.)

Braunschweig: Fejzic - Sauer, Tingager, Valsvik, Kijewski - Samson (46. Moll) - Hochscheidt, Boland - Teigl, Abdullahi (40. Kumbela) - Hofmann.

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller (32. Ballas), Franke, Heise - Marco Hartmann - Benatelli, Hauptmann - Horvath (78. Berko), Duljevic - Kone (86. Mlapa).

Schiedsrichter: Sven Jablonski

Gelbe Karten: Sauer, Hofmann -

Zuschauer: 22.700

Der Tabellenletzte 1. FC Kaiserslautern hat im Kampf gegen den Abstieg gegen Jahn Regensburg nur einen Punkt geholt. FCK-Stürmer Sebastian Andersson glich die Führung der Gäste durch Benedikt Saller (6.) in der 73. Minute aus. Da der Tabellendritte Kiel am Samstag nur Remis gespielt hatte, hätte Regensburg bei einem Sieg bis auf drei Punkte an Platz drei herankommen können.



1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg 1:1 (0:1)

0:1 Saller (6.)

1:1 Andersson (73.)

Kaiserslautern: Marius Müller - Kessel, Correia, Vucur, Guwara (65. Altintop) - Seufert, Moritz (58. Fechner) - Mwene, Jenssen (58. Andersson) - Spalvis, Osawe.

Regensburg: Pentke - Saller, Sörensen, Knoll, Nandzik - Lais, Gimber - Stolze (64. George), Mees - Nietfeld (59. Al Ghaddioui), Adamyan (79. Palionis).

Schiedsrichter: Robert Kampka

Gelbe Karten: Seufert, Vucur, Correia - Gimber, Palionis

Zuschauer: 27.780

Der FC Ingolstadt verpasste durch ein 2:2 (0:0) gegen Arminia Bielefeld die Chance, sich von Konkurrent Regensburg abzusetzen. Nachdem die Schanzer zunächst in Führung gegangen waren (59.), glich Fabian Klos für die Arminia aus (60.). Robert Leipertz brachte Ingolstadt erneut in Front (62.), bevor ein Eigentor von Marcel Gaus (77.) zum 2:2-Endstand führte. Ingolstadt bleibt auf Platz vier (41 Punkte) und verpasste ebenfalls die Chance, näher an den Tabellendritten Kiel (46 Punkte) heranzukommen.

FC Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeld 2:2 (0:0)

1:0 Kutschke (59.)

1:1 Klos (60.)

2:1 Leipertz (62.)

2:2 Gaus (77., Eigentor)

Ingolstadt: Nyland - Levels, Schröck, Matip, Gaus - Cohen, Morales (56. Wahl) - Pledl (84. Lezcano), Kittel, Leipertz - Moritz Hartmann (57. Kutschke).

Bielefeld: Ortega - Dick, Weigelt, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz - Massimo (66. Weihrauch), Staude (66. Putaro) - Voglsammer, Klos (89. Brandy).

Schiedsrichter: Patrick Alt

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 10.213