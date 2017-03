Kritik von St.-Pauli-Sportchef Rettig an 1860 München "Gute Nacht Fußballdeutschland!"

"Das Verhalten der Löwen-Verantwortlichen der letzten Wochen sollte auch dem letzten Fußballfan in Deutschland die Augen geöffnet haben und sollte all denen, die nach Investoren schreien, Mahnung und Warnung zugleich sein." Das sagte St.-Pauli-Sportchef Andreas Rettig nach dem 2:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft am Samstag bei 1860 München in einem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview.

Rettig berichtete, dass Gremiumsmitglieder des FC St. Pauli aufgefordert worden waren, ihre Plätze "in unmittelbarer Nähe von Herrn Ismaik" zu verlassen, weil sie sowohl nach dem Ausgleich als auch nach dem Führungstreffer gejubelt hatten. Unter den Funktionären soll auch Vize-Präsident Jochen Winand gewesen sein, der den Ordnern dann aber mitgeteilt habe, dass "man das Spiel von diesen Plätzen zu Ende schauen werde."

Die Münchner hätten sich im Nachhinein zwar entschuldigt, das mache die Angelegenheit aber "auch nicht besser." Neben dem Vorfall auf der Ehrentribüne bezog Rettig auch Stellung in Bezug auf den Umgang mit Journalisten. 1860 hatte Anfang Februar drei Zeitungen die Dauer-Akkreditierungen entzogen, weil sie zu kritisch berichtet hatten.

"Wenn auf dem Altar des vielen Geldes Meinungsfreiheit und respektvoller Umgang mit Mitarbeitern, Medien und anderen Klubs auf der Strecke bleiben, dann gute Nacht Fußballdeutschland", sagte der 53-Jährige und nahm DFL und DFB in die Pflicht. "Hier würde ich mir auch ein konsequenteres Eingreifen der Verbände wünschen. Jedes Spruchband wird sanktioniert und hier ist man auf beiden Augen blind."