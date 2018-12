2. Bundesliga St. Pauli und Union siegen beide im Fernduell um Platz drei

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Der FC St. Pauli hat sein Heimspiel gegen Fürth 2:0 (1:0) gewonnen. Florian Carstens traf in der 21. Minute für die Gäste nach einem Eckball. Einen Kopfball von Henk Veermann konnte Fürths Keeper Sascha Burchert noch an die Latte lenken, doch Carstens setzte nach. Ryo Miyaichi erhöhte in der zweiten Hälfte zum 2:0-Endstand (69.).

Union Berlin - VfL Bochum 2:0 (0:0)

Weil Union Berlin sein Spiel gegen Bochum ebenfalls gewinnen konnte, verändert sich zwischen beiden Klubs in der Tabellensituation nichts. Der Klub brauchte einen Strafstoß, um gegen die Bochumer in Führung zu gehen, die in der ersten Hälfte klar das bessere Team waren. Sebastian Polter, der zuvor von Tim Hoogland am Rande des Sechszehners gefoult wurde, verwandelte den Foulelfmeter zur 1:0-Führung (60.) selbst. Robert Zulj erhöhte zum 2:0-Endstand (87.).

St. Pauli liegt weiterhin punktegleich (31 Punkte) auf Platz vier hinter den in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagenen Berlinern. Das Duo hat zwei Punkte Rückstand auf den 1. FC Köln, der der am Montag auf den 1. FC Magdeburg trifft.

DPA Sebastian Polter, Ken Reicel und Michael Parensen (v.l.)

SC Paderborn - Dynamo Dresden 3:0 (0:0)

Aufsteiger Paderborn hat sich 3:0 (0:0) gegen Dynamo Dresden durchgesetzt. Die Treffer erzielten Ben Zolinski (54. Minute), Sven Michel (77.) und Philipp Klement (90.+3). Am 17. Spieltag ist Paderborn zuhause weiterhin ungeschlagen und aktuell mit 25 Punkten Siebter der Tabelle.