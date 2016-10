Zweite Liga Düsseldorf schlägt Union, FCK siegt in Fürth

Union Berlin - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:0)

Union Berlin hat aus dem Patzer von Spitzenreiter Braunschweig kein Kapital geschlagen. Nach einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Düsseldorf bleibt die Mannschaft von Trainer Jens Keller (20 Punkte) fünf Punkte hinter dem Tabellenführer, die Fortuna klettert zwischenzeitlich auf Rang drei (19 Punkte).

Die Berliner waren zwar im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft, dennoch ging es torlos in die Halbzeitpause. Zuvor hatte Angreifer Simon Hedlund zwei Chancen vergeben, als der Schwede erst aus spitzem Winkel (13. Minute) und kurz darauf mit einem abgefälschten Schuss an Fortunen-Keeper Michael Rensing scheiterte (17.). Nachdem Unions Innenverteidiger Toni Leistner von der Strafraumgrenze knapp das Ziel verfehlte (52.), bestrafte Ihlas Bebou auf der Gegenseite eine Unkonzentriertheit der Hausherren.

In der Folge fehlte es den Berlinern an Ideen, um die gut organisierte Abwehr der Düsseldorfer auszuhebeln. Bebou vergab hingegen in der Schlussphase auf Zuspiel von Hennings noch die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Seinen Flachschuss konnte der Däne Busk um den linken Torpfosten lenken (75.). Auch eine Gelb-Rote Karte gegen Fortunas Kaan Ayhan (87.) wegen eines taktischen Fouls konnte Berlin nicht mehr für sich nutzen.

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0)

Am anderen Ende der Tabelle ist Kaiserslautern ein wichtiger Sieg gelungen. In Fürth sicherte Kaiserslauterns Mann der Stunde, Osayamen Osawe dem FCK den ersten Auswärtssieg der laufenden Spielzeit. Der Nigerianer, der am Montag bereits mit drei Toren zum Matchwinner avanciert war, traf nach einem schönen Dribbling im gegnerischen Strafraum zum entscheidenden 1:0 (51.). Im Anschluss an den Gegentreffer agierte die Spielvereinigung, die unter der Woche Mainz aus dem DFB-Pokal geworfen hatte, offensiver. Ein Treffer war dem Team von Stefan Ruthenbeck dennoch nicht vergönnt. Sebastian Freis verzog per Drehschuss (76.), in der ersten Hälfte hatte Veton Berisha aus spitzem Winkel keinen Weg vorbei an Kaiserslautern Schlussmann Julian Pollersbeck gefunden (9.). Fürth (elf Punkte) steht nun ein Punkt über Relegationsrang 16, Kaiserslautern springt mit zwölf Punkten vorübergehend auf Platz zwölf.