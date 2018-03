2. Bundesliga 4:2! Düsseldorf gewinnt Offensivspektakel

Fortuna Düsseldorf eilt dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bezwang Arminia Bielefeld 4:2 (1:1) und festigte durch den dritten Sieg in Serie die Zweitliga-Tabellenführung. Abwehrspieler Adam Bodzek (68. Minute) und Benito Raman (71.) machten den 16. Saisonsieg der Düsseldorfer perfekt. Zuvor hatten Fortuna-Torjäger Rouwen Hennings (31.) mit seinem zehnten Saisontreffer und Marcel Sobottka (57.) jeweils für die Gastgeber ausgeglichen. Julian Börner (25.) und Tom Schütz (50.) hatten Bielefeld zweimal in Führung gebracht.

Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld 4:2 (1:1)

0:1 Börner (25.)

1:1 Hennings (31.)

1:2 Schütz (50.)

2:2 Sobottka (57.)

3:2 Bodzek (68.)

4:2 Raiman (71.)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Ayhan, Bodzek, Gießelmann - Sobottka, Neuhaus - Usami (63. Raman), Fink (77. Bormuth), Haraguchi (90.+2 Lovren) - Hennings

Bielefeld: Ortega - Dick, Behrendt, Börner, Hartherz - Schütz - Putaro (68. Hemlein), Prietl, Kerschbaumer, Staude (72. Klos) - Voglsammer

Schiedsrichter: Jöllenbeck

Zuschauer: 29.567

Gelbe Karten: Bodzek, Gießelmann / -

Getty Images Kiels David Kinsombi (l.), Heidenheims Sebastian Griesbeck

Holstein Kiel hat seine Aufstiegsambitionen untermauert und den Druck auf die Konkurrenten erhöht. Das Team von Trainer Markus Anfang gewann gegen den 1. FC Heidenheim 2:1 (2:0) und verkürzte den Abstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg zumindest vorübergehend auf einen Punkt. Mit 44 Zählern liegen die Kieler auf dem Relegationsplatz.

Holstein Kiel - Heidenheim 2:1 (2:0)

1:0 Schindler (18./FE)

2:0 Kinsombi (39.)

2:1 Verhoek (82.)

Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Peitz, Kinsombi - Schindler (81. Seydel), Drexler (88. Hoheneder), Weilandt - Ducksch (64. Mühling)

Heidenheim: Müller - Sessa, Kraus, Hajtic, Theuerkauf - Griesbeck, Titsch-Rivero (62. Lankford) - Schnatterer, Thomalla (79. Glatzel), Thiel (62. Dovedan) - Verhoek

Schiedsrichter: Günsch

Zuschauer: 10.278

Gelbe Karten: Peitz, Patrick Herrmann / Kraus, Titsch-Rivero, Schnatterer, Verhoek