Mit dem höchsten Sieg der Saison hat Fortuna Düsseldorf nach drei Niederlagen in Folge seine Aufstiegsambitionen untermauert und den Vorsprung auf Verfolger Nürnberg auf nun fünf Punkte ausgebaut. Das 3:0 (2:0) war gleichzeitig die höchste Niederlage der aktuellen Spielzeit für den FC Ingolstadt. Nürnberg tritt am Montag beim Tabellendritten Holstein Kiel an.

Am Ende der Tabelle hat Schlusslicht Kaiserslautern nach 0:1 (0:0) im Kellerduell gegen Dynamo mit acht Punkten Rückstand zu Platz 16 nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Der MSV Duisburg schoss Erzgebirge Aue durch ein 3:1 (0:0) zurück in den Abstiegskampf.

Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 3:0 (2:0)

1:0 Hennings (7.)

2:0 Gießelmann (39.)

3:0 Bormuth (65.)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Ayhan, Bormuth, Gießelmann (87. Zimmer) - Bodzek - Usami (79. Raman), Neuhaus (83. Nielsen), Sobottka, Haraguchi - Hennings

Ingolstadt: Nyland - Levels, Schröck, Matip, Gaus - Träsch (62. Christiansen), Cohen - Pledl (62. Lezcano), Kittel, Leipertz - Kutschke

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: Bodzek / -

Zuschauer: 35.000

Kaiserslautern - Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

0:1 Berko (79.)

Kaiserslautern: Müller - Kessel, Callsen-Bracker, Vucur, Guwara - Albaek (62. Seufert), Moritz - Mwene (72. Jenssen), Osawe - Spalvis (62. Andersson), Altintop

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Ballas, Franke, Seguin - Hartmann - Benatelli, Aosman - Berko (80. Konrad), Duljevic (74. Horvath) - Kone (62. Testroet)

Schiedsrichter: Seibert

Gelbe Karten: Albaek, Mwene, Guwara / Berko, Hartmann

Gelb-Rote Karte: Hartmann (84., wiederholtes Foulspiel)

Zuschauer: 25.000

Erzgebirge Aue - MSV Duisburg 1:3 (0:0)

0:1 Wolze (56., ET)

0:2 Tashchy (64.)

1:2 Nazarov (83.)

1:3 Wolze (90+1., ET)

Aue: Männel - Rizzuto, Cacutalua, Hertner, Wydra (31. Riese), Dennis Kempe (39. Strauß) - Fandrich, Tiffert - Munsy (60. Bertram), Köpke, Nazarov

Duisburg: Flekken - Nauber, Bomheuer, Wolze - Schnellhardt (76. Gartner), Wiegel, Fröde, Stoppelkamp (90+2. Engin), Oliveira Souza - Taschtschy, Iljutschenko (82. Hajri)

Schiedsrichter: Koslowski

Gelbe Karten: Riese, Rizzuto / Iljutcenko, Wiegel

Zuschauer: 11.000