Fortuna Düsseldorf hat bei Eintracht Braunschweig einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Gäste gewannen 1:0 (1:0) durch ein Tor von Davor Lovren (9. Minute), der bereits früh mit einem sehenswerten Lupfer traf. Braunschweig gab die Partie nie auf, kam aber nicht mehr zum Torerfolg. Zumindest vorübergehend ist Fortuna damit wieder Tabellenführer.

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)

0:1 Lovren (9.)

Braunschweig: Fejzic - Kijewski, Breitkreuz, Valsvik, Reichel - Moll, Hochscheidt (68. Hernandez) - Khelifi (68. Zuck), Yildirim, Canbaz (76. Schönfeld) - Abdullahi

Düsseldorf: Wolf - Zimmer, Ayhan, Andre Hoffmann, Gießelmann - Sobottka - Raman (77. Kiesewetter), Fink, Neuhaus (87. Nielsen), Lovren (42. Usami) - Hennings

Schiedsrichter: Alt

Gelbe Karten: Reichel, Yildirim - Lovren, Andre Hoffmann, Raman, Ayhan

Zuschauer: 19.725

DPA Ingolstadts Alfredo Morales

Spiel gedreht: Lange war Union Berlin die bessere Mannschaft an der Alten Försterei, am Ende gewann Ingolstadt jedoch 2:1 (0:0). Union tat die meiste Zeit mehr dafür, in Führung zu gehen, und traf in der 59. Minute durch einen Foulelfmeter von Steven Skrzybski. Danach zeigte Ingolstadt mehr Gegenwehr und konnte das Spiel durch Tore von Robert Leipertz (73.) und Dario Lezcano (77., Foulelfmeter) doch noch drehen.

Union Berlin - FC Ingolstadt 1:2 (0:0)

1:0 Skrzybski (59., Foulelfmeter)

1:1 Leipertz (73.)

1:2 Lezcano (77., Foulelfmeter)

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Torrejon (82. Prömel), Pedersen - Kroos, Fürstner (79. Kreilach) - Skrzybski, Hartel, Hedlund (71. Gogia) - Polter

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Cohen, Morales - Lex (59. Pledl), Kittel (65. Leipertz) - Lezcano (78. Kutschke). - Trainer: Leit

Schiedsrichter: Petersen

Gelbe Karten: Kroos, Fürstner - Leipertz, Levels

Zuschauer: 20.000