Fortuna Düsseldorf hat den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Der Tabellenführer, der an 22 von bislang 32 Spieltagen die Zweite Liga angeführt hat, gewann bei Dynamo Dresden 2:1 (1:0). Florian Neuhaus (9. Minute) und Rouwen Hennings (90.) schossen die Tore für die Fortuna, die zuletzt in der Saison 2012/2013 für eine Spielzeit erstklassig war. Moussa Koné (64.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Dresden.

Im Kampf gegen den Abstieg gelang sowohl dem FC St. Pauli als auch dem SV Darmstadt 98 ein Sieg. Die Hamburger gewannen gegen Greuther Fürth 3:0 (2:0) und schoben sich auf den zwölften Platz vor. Fürth rutschte auf Relegationsplatz 16 ab. Darmstadt schlug Union Berlin 3:1 (3:0). Die Lilien rücken als Tabellen-17. bis auf einen Punkt an Fürth heran. Der 1. FC Kaiserslautern steht durch ein 2:3 (1:0) bei Arminia Bielefeld seit Freitagabend als erster Absteiger in die 3. Liga fest.

Sechster Aufstieg für die Fortuna, fünfter für Funkel

Für die Fortuna ist es nach 1966, 1971, 1989, 1995 und 2012 der sechste Aufstieg in die Bundesliga. Chefcoach Friedhelm Funkel, den der Klub im März 2016 verpflichtet hatte, ist als Trainer nunmehr mit fünf verschiedenen Vereinen insgesamt sechsmal aufgestiegen. Der 64-Jährige hatte bereits zweimal Bayer Uerdingen sowie den MSV Duisburg, den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in die Bundesliga geführt.

Der Erfolg in Dresden war der 18. Saisonsieg, zudem holten die Düsseldorfer in den bisherigen 32 Partien fünf Unentschieden. Funkel bewahrte auch die Ruhe, als es in diversen Phasen nicht gut lief. Im vergangenen Herbst blieb die Mannschaft sechs Ligaspiele in Serie ohne Erfolg. In diesem Frühjahr musste die Funkel-Elf mehrere Durststrecken überstehen, in den April startete Düsseldorf mit drei Niederlagen. Doch das 3:0 vor einer Woche gegen Ingolstadt und der knappe Sieg nun in Dresden reichten zum vorzeitigen Aufstieg.

DPA Fortuna-Fans in Dresden

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)

0:1 Neuhaus (9.)

1:1 Koné (64.)

1:2 Hennings (90.)

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Franke, Ballas, Seguin (56. Heise) - Aosman (46. Koné), Konrad, Benatelli - Berko (86. Horvath), Duljevic - Testroet

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Ayhan, Bormuth, Gießelmann - Bodzek - Neuhaus, Sobottka (81. Nielsen) - Usami (90+2. Zimmer), Haraguchi (78. Raman) - Hennings

Schiedsrichter: Hartmann

Gelbe Karten: Koné, Kreuzer, Ballas / Neuhaus

Zuschauer: 31.500

Restprogramm: Dresden: (A) Erzgebirge Aue, (H) Union Berlin / Düsseldorf: (H) Holstein Kiel, (A) 1. FC Nürnberg

FC St. Pauli - Greuther Fürth 3:0 (2:0)

1:0 Diamantakos (7.)

2:0 Flum (39.)

3:0 Neudecker (61.)

St. Pauli: Himmelmann - Ziereis, Sobiech, Avevor - Kalla, Nehrig (58. Park), Buchtmann (30. Flum), Dudziak - Neudecker, Möller Daehli (76. Sobota) - Diamantakos

Fürth: Burchert - Hilbert, Maloca, Caligiuri (64. Sararer), Wittek - Gugganig - Ernst, Green, Gjasula (46. Reese), Narey - Dursun

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: Kalla / Hilbert

Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)

Restprogramm: St. Pauli: (H) Arminia Bielefeld, (A) MSV Duisburg / Fürth: (H) MSV Duisburg, (A) 1. FC Heidenheim

SV Darmstadt - Union Berlin 3:1 (3:0)

1:0 Holland (13.)

2:0 Platte (22.)

3:0 Platte (35.)

3:1 Parensen (87.)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu, Bregerie, Sulu, Holland - Tobias Kempe, Medojevic (77. Kamavuaka) - Ji, Mehlem (68. Stark), Jones - Platte (84. Boyd)

Union: Mesenhöler - Torrejon, Leistner, Friedrich - Trimmel, Fürstner (69. Hosiner), Pedersen (74. Parensen) - Gogia (46. Daube), Redondo - Skrzybski, Hedlund

Schiedsrichter: Siewer

Gelbe Karten: - / Fürstner, Trimmel, Redondo

Zuschauer: 17.000

Restprogramm: Darmstadt: (A) Jahn Regensburg, (H) Erzgebirge Aue / Berlin: (H) VfL Bochum, (A) Dynamo Dresden