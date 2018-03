Zweite Liga Düsseldorf erobert Tabellenspitze zurück

Düsseldorf hat die Tabellenführung in der zweiten Liga zurückerobert. Die Fortuna gewann ihr Heimspiel gegen den FC St. Pauli 2:1 (1:0) und zog damit am 1. FC Nürnberg vorbei, der am Samstag das Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth 0:2 verloren hatte. Eine Woche nach dem 3:4 in Regensburg sorgten Andre Hoffmann (neunte Minute) und Takashi Usami (74.) für den Erfolg. St. Paulis Anschlusstreffer von Aziz Bouhaddouz in der Nachspielzeit kam zu spät.

Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli 2:1 (1:0)

1:0 Hoffmann (8.)

2:0 Usami (74.)

2:1 Bouhaddouz (90.+1)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Ayhan (25. Bodzek), Hoffmann, Gießelmann - Sobottka, Neuhaus - Usami (90. Zimmer), Fink, Haraguchi (61. Raman) - Hennings

St. Pauli: Himmelmann - Park, Lasse Sobiech, Avevor, Buballa - Flum, Dudziak - Sobota (55. Sahin), Neudecker (78. Allagui) - Schneider (74. Diamantakos), Bouhaddouz

Schiedsrichter: Gerach

Zuschauer: 37.208

Gelbe Karte: Hennings (6) / -

1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld 2:2 (1:0)

1:0 Schnatterer (30.)

2:0 Thiel (62.)

2:1 Börner (66.)

2:2 Voglsammer (90.+1)

Heidenheim: Kevin Müller - Strauß, Kraus, Steurer, Theuerkauf - Wittek (75. Titsch-Rivero) - Griesbeck, Dovedan (82. Thomalla) - Schnatterer, Thiel - Verhoek (71. Glatzel)

Bielefeld: Ortega - Dick, Behrendt, Börner, Hartherz - Schütz - Prietl, Kerschbaumer - Weihrauch (72. Hemlein), Staude (64. Putaro) - Voglsammer

Schiedsrichter: Sather

Zuschauer: 10.300

Gelbe Karten: Theuerkauf (2) / Ortega (2), Behrendt (3)

Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg 2:1 (1:0)

1:0 Nyman (36.)

2:0 Hochscheidt (61.)

2:1 Knoll (85., Foulelfmeter)

Braunschweig: Fejzic - Sauer, Valsvik, Tingager - Teigl, Boland, Hochscheidt, Reichel - Kumbela (46. Hofmann), Nyman (87. Becker), Abdullahi (90.+2 Schönfeld)

Regensburg: Weis - Saller (64. Vrenezi), Nachreiner, Knoll, Nandzik - Geipl, Gimber (56. Lais) - Stolze (80. Al Ghaddioui), Adamyan - Nietfeld, Grüttner

Schiedsrichter: Rohde

Zuschauer: 18.560

Gelbe Karten: Reichel (8), Abdullahi (2), Boland (2), Hofmann (2) / Gimber (7), Nachreiner (4), Stolze (3), Adamyan (6)