Zweite Liga Düsseldorfs Blitzstarter wieder Tabellenerster

Fortuna Düsseldorf ist auch am neunten Spieltag Zweitliga-Tabellenführer. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel steht nach einem 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den MSV Duisburg bei 22 Punkten und damit wieder drei Punkte vor Verfolger Holstein. Die Kieler waren durch einen Erfolg am Samstag zwischenzeitlich vorbeigezogen. Der SV Sandhausen geht als Dritter (17 Punkte) in die Länderspielpause.

Es war ein unterhaltsames Spiel und für Fortuna hätte es nicht besser beginnen können. Die Torschützen Rouwen Hennings (2. Minute) und Jean Zimmer (6.) brachten den Spitzenreiter schnell komfortabel in Führung. Sechs Minuten später durfte Düsseldorf erneut jubeln: Torwart Raphael Wolf wehrte einen Elfmeter von Duisburgs Moritz Stoppelkampf ab. In der zweiten Hälfte erhöhte Benito Raman auf 3:0 (55.).

Auch der MSV hatte Chancen, die gefährlichste war ein Lattentreffer von Stoppelkamp nach einem Freistoß (42.), wieder war Wolf mit den Fingerspitzen dran. Im dritten Anlauf gelang dem Duisburger dann doch noch ein Tor - 1:3 (57.). Ein weiterer Treffer fiel nicht mehr.

Für Düsseldorf geht es nach der Länderspielpause am 14. Oktober gegen den Tabellenvierten Arminia Bielefeld weiter (13 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Duisburg, aktuell als 15. mit acht Punkten knapp vor einem direkten Abstiegsplatz, trifft am kommenden Spieltag auf Eintracht Braunschweig.

Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 3:1 (2:0)

1:0 Hennings (2.)

2:0 Zimmer (6.)

3:0 Raman (55.)

3:1 Stoppelkamp (57.)



Düsseldorf: Wolf (62. Wiesner) - Schauerte, Ayhan, Bormuth, Gießelmann - Sobottka, Neuhaus - Zimmer, Fink, Raman (69. Usami) - Hennings (87. Kujovic)

Duisburg: Flekken - Erat (46. Hajri), Bomheuer, Nauber, Wolze - Fröde, Schnellhardt - Oliveira Souza (88. Engin), Stoppelkamp - Iljutcenko, Onuegbu

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Gelbe Karten: Wolf, Ayhan, Sobottka, Hennings/Iljutcenko, Engin

Zuschauer: 35.000

Die weiteren Partien des 9. Spieltags in der Übersicht

Ingolstadt - Darmstadt 3:0 (1:0)

Kaiserslautern - Fürth 3:0 (0:0)

Nürnberg - Arminia Bielefeld 1:2 (0:0)

Erzgebirge Aue - Union Berlin 1:2 (0:0)

Holstein Kiel - VfL Bochum 3:0 (2:0)

Eintracht Braunschweig - St. Pauli 0:2 (0:0)

Heidenheim - Dynamo Dresden 0:2 (0:1)

Sandhausen - Regensburg 2:0 (0:0)