Zweite Bundesliga HSV ist Herbstmeister, Neuhaus feiert perfekten Einstand

Der Hamburger SV zieht unangefochten an der Spitze der Zweiten Bundesliga seine Kreise. Auch in Duisburg gewann das Team von Hannes Wolf. Trainerkollege Uwe Neuhaus gelang bei seinem Debüt in Bielefeld gleich ein Sieg.